Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Barcelona thua với tỷ số không tưởng ở La Liga

Đặng Lai

TPO - Tối Chủ nhật ở trận cầu tâm điểm vòng 8 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barcelona đã nhận thất bại nặng nề trước Sevilla. Pha đá hỏng 11m của Lewandowski chính là bước ngoặt của trận đấu.

img-7050.jpg

Barcelona bước vào trận đấu này với ít nhiều áp lực do ở trận đấu sớm, Real Madrid đã giành chiến thắng để tạm chiếm ngôi đầu. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025, Lamine Yamal, cũng ảnh hưởng đáng kể tới thế trận của Barcelona.

Và đúng như lo ngại, các vị khách đã liên tiếp nhận những bàn thua. Phút 13, Alexis Sanchez đá penalty thành công và 20 phút sau, Isaac nhân đôi cách biệt cho Sevilla.

Không chấp nhận bị dẫn sâu, Barcelona đã tăng cường mặt trận tấn công. Tới phút bù giờ thứ 7 hiệp 1, Rashford gỡ lại 1 bàn với cú sút volley đẳng cấp đánh bại thủ môn Sevilla.

img-7051.jpg
Sanchez toả sáng ở hiệp 1

Tưởng như bàn thắng này sẽ thắp lên hy vọng ngược dòng cho Barcelona thì hóa ra, nó là tất cả những gì họ có thể làm được trong trận đấu. Đúng là thế trận của Barcelona trong hiệp 2 áp đảo đối thủ nhưng họ vẫn liên tục đối diện với những nỗi lo khi Sevilla phản công rất sắc bén.

Phút 74, Barcelona đã đứng trước cơ hội vàng. Sau pha phạm lỗi của cầu thủ Sevilla, trọng tài cho các vị khách được hưởng phạt đền. Tuy nhiên “sát thủ” Lewandowski lại thực hiện cú đá không tốt. Anh đưa bóng đi chệch cột dọc. Không chỉ “giúp” Sevilla tiếp tục dẫn trước, Lewy còn khiến tinh thần thi đấu của đồng đội sụt giảm thấy rõ.

Và hệ quả là Barcelona nhận thêm 2 bàn thua nữa trong thời gian bù giờ. Chung cuộc, họ nhận thất bại thảm hại 1-4 trước Sevilla. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng xứ Catalan tại giải quốc nội ở mùa này và là trận thua thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần trên các sân chơi.

Chưa dừng lại ở đó, đây mới là lần đầu tiên trong năm 2025 đội bóng này trắng tay 2 trận liên tiếp. Rõ ràng, sự thiếu vắng Yamal đã tác động rất lớn tới Barcelona ở thời điểm hiện tại.

Đặng Lai
#Kết quả bóng đá #bóng đá Tây Ban Nha #yamal #Barca #Barcelona #Real Madrid #Sevilla

Xem thêm

Cùng chuyên mục