Rashford và lời cảnh báo nghiêm khắc từ Flick

TPO - Marcus Rashford đang dần lấy lại sự tự tin cũng như phong độ vốn có, nhưng mọi nỗ lực có thể bị hủy hoại nếu ngôi sao người Anh tái diễn sự vô kỷ luật ở Barca.

Mùa hè 2024, khi Hansi Flick đến Barca để bắt đầu chuyến tập huấn trước mùa giải, vị HLV mới được bổ nhiệm ngay lập tức triển khai bộ quy tắc đầy nghiêm khắc nhằm vực dậy đội bóng hỗn loạn "hậu Xavi".

Các nguồn tin từ phòng thay đồ Barca chia sẻ với tờ The Athletic, rằng ấn tượng ban đầu của họ về Flick là một người cực kỳ dễ gần và nghiên cứu tỉ mỉ mọi thứ, kể cả những cầu thủ trẻ chưa ra mắt đội một.

Vì vậy, chiến lược gia người Đức, vốn rất giỏi quản lý nhóm, hiểu rõ các cầu thủ của mình và có cách tiếp cận phù hợp từng cá nhân. Đây là chìa khóa làm nên mùa giải đầu tiên thành công với ba danh hiệu quốc nội, đồng thời lọt vào bán kết Champions League.

Tuy vậy, như đã nói, song hành là những yêu cầu mới với các tiêu chuẩn cao. Flick yêu cầu toàn đội tập trung từ giữa trưa tại khách sạn trước các trận đấu, ngay cả khi thi đấu trên sân nhà, với trang phục của CLB khi di chuyển, thay vì sử dụng trang phục riêng, tránh tạo nên cái gọi là "buổi trình diễn thời trang" như những mùa trước.

Flick còn nâng khối lượng rèn thể lực và kéo dài các buổi tập, trong khi ngày nghỉ lại bị cắt ngắn, đồng thời buộc các cầu thủ tự kiểm soát cân nặng và ăn trưa ngay tại sân tập theo chế độ dinh dưỡng của CLB. Ông cũng đề ra buổi nói chuyện trước trận đấu và tất cả phải có mặt đúng giờ. Đối với các buổi tập, các cầu thủ được yêu cầu có mặt ở sân trước khi bắt đầu một tiếng rưỡi. Bất kỳ ai vi phạm đều lãnh hậu quả.

Mới đây, Marcus Rashford đã bị loại khỏi đội hình xuất phát do đến tập muộn, bất chấp màn trình diễn chói sáng trước Newcastle. Cách đây hai tuần, Raphinha cũng bị phạt vì lý do tương tự. Xa hơn, vào mùa trước là Jules Kounde và Inaki Pena. Kounde từng bị lôi vào buổi họp riêng buộc anh phải thay đổi sau nhiều lần tái phạm, còn Pena bị đẩy sang Elche theo dạng cho mượn sau ba lần vi phạm kỷ luật.

Những tấm gương này là lời cảnh báo nghiêm khắc với Rashford. Ngôi sao vẫn thuộc biên chế MU đã có một khởi đầu mờ nhạt trước khi ghi hai bàn trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle và lấy lại sự tự tin. Trong một động thái ít thấy, Flick đã công khai khen ngợi Rashford, người mà ông muốn có từ đầu năm và hy vọng sẽ giúp anh tìm lại phong độ tốt nhất.

Thế nhưng chỉ cần Rashford phạm vào các quy tắc, Flick không ngần ngại loại bỏ. Thật ra với ai cũng vậy, bất kể đó là cầu thủ ông yêu thích và rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật. Cựu HLV Bayern coi việc đến đúng giờ là cách cầu thủ thể hiện sự tôn trọng với phần còn lại của đội bóng, và đây là một trong những nền tảng của thành công chung.

Nguồn tin của The Athletic cho hay, tạm thời không có gì nghiêm trọng trong án phạt của Rashford, và anh cũng phản ứng tích cực khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Getafe, không những chơi tốt mà còn kiến ​​tạo để Dani Olmo ghi bàn làm nên chiến thắng 3-0.

Tuy nhiên mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng nếu Rashford tiếp tục vi phạm kỷ luật và khiến Flick phải nhíu mày. Nên nhớ bản hợp đồng cho mượn tại Barca là cơ hội cuối để ngôi sao người Anh trở lại đỉnh cao. Trong trường hợp không trân trọng nó, việc anh lùi sâu vào sự lãng quên là hoàn toàn có khả năng.