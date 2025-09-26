Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Busquets tuyên bố treo giày

Khanh Kiều

TPO - Tiền vệ Sergio Busquets đã tuyên bố anh sẽ giải nghệ sau khi MLS 2025 khép lại.

1bf3411b5064ae28e0c9d4ca8c07b9eb8a03cc552095d6a079b9bd63fdcbe490-1200-675.jpg
Inter Miami là CLB cuối cùng trong sự nghiệp của Busquets.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã tiết lộ quyết định của mình bằng cách đăng một video lên tài khoản Instagram, kể lại trải nghiệm của anh sau gần 20 năm sự nghiệp với Barcelona, ​​Miami và Tây Ban Nha.

busquets-pausa-nss-2.jpg
Busquets giành nhiều danh hiệu cao quý cùng Barcelona.

"Tôi cảm thấy đã đến lúc nói lời tạm biệt với sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Gần 20 năm tận hưởng câu chuyện tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước. Bóng đá đã mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo ở những nơi tuyệt vời, cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất", Busquets chia sẻ trên Instagram.

"Cảm ơn FC Barcelona, ​​câu lạc bộ của cuộc đời tôi. Ở đó, tôi đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình khi khoác lên mình chiếc áo đấu mà tôi yêu thích trong hàng trăm trận đấu. Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm tại đây và có những khoảnh khắc độc đáo tại Camp Nou, đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Cảm ơn Đội tuyển Quốc gia Tây Ban Nha. Thật vinh dự khi được đại diện cho đội tuyển nhiều lần như vậy. Những thành tích lừng lẫy đó sẽ luôn ở trong tim tôi.

Cảm ơn Inter Miami đã cho tôi cơ hội trở thành một phần của câu lạc bộ, nơi tôi muốn có một trải nghiệm mới và cống hiến hết mình."

busquets.jpg
Busquets vô địch World Cup và EURO cùng Tây Ban Nha.

Busquets sẽ giã từ sự nghiệp bóng đá sau hơn 700 lần ra sân cho FC Barcelona, ​​nơi anh ấy đã giành được mọi danh hiệu cao quý, trong đó đáng chú ý là 9 danh hiệu La Liga và 3 danh hiệu UEFA Champions League. Tiền vệ sinh năm 1988 đã giành cú ăn 6 vĩ đại cùng đội bóng xứ Catalan vào mùa giải 2008/2009. Tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, anh có được chiếc cúp World Cup vào năm 2010 và lên ngôi vô địch EURO 2012.

Busquets nói thêm: "Cảm ơn tất cả đồng nghiệp, nhân viên và tất cả mọi người đã cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời và khó quên. Điều tuyệt vời nhất tôi nhận được chính là tất cả các bạn. Cảm ơn người hâm mộ trên toàn thế giới vì tình yêu thương và sự tôn trọng. Tôi hy vọng mình đã có thể đền đáp một phần nhỏ những gì các bạn đã dành cho tôi... Đây sẽ là những tháng cuối cùng của tôi trên sân cỏ. Tôi sẽ giải nghệ trong niềm hạnh phúc, tự hào, mãn nguyện và trên hết là lòng biết ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại... Mọi kết thúc đều là một khởi đầu mới."

Busquets sẽ giải nghệ ngay khi hợp đồng ban đầu của anh với câu lạc bộ hết hạn. Inter Miami đã giành quyền vào vòng play-off MLS, mang đến cho cầu thủ người Tây Ban Nha thêm một cơ hội để nâng cao danh hiệu.

Khanh Kiều
#Busquets #Barcelona #Tây Ban Nha #Inter Miami #Busquets giải nghệ #Busquets Vô địch World Cup #Busquets vô địch EURO #Busquets vô địch La Liga #Busquets vô địch UEFA Champions League #Bóng đá Tây Ban Nha #La Masia

Xem thêm

Cùng chuyên mục