Nhận định Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa, 19h15 ngày 26/9: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Hà Nội vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1-2025/26 diễn ra lúc 19h15 ngày 26/9.Trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều nay là cuộc chiến giữa 2 kẻ cùng khổ. Trước Thanh Hóa, Hà Nội không thể để vụt mất thêm điểm số.

Nhận định trước trận Hà Nội vs Thanh Hóa

Sau 5 trận không biết mùi chiến thắng, CLB Hà Nội đang chìm sâu vào khủng hoảng. Đại diện của bóng đá thủ đô hòa Thể Công - Viettel ở trận gần nhất. Trước đó, Hà Nội thua Thể Công - Viettel ở Cúp quốc gia, đại bại trước CAHN, bị HAGL cầm hòa và thua Công An TPHCM.

Cái kết sau chuỗi trận tệ hại là HLV Teguramori bị sa thải. Ở trận gần nhất, Hà Nội ra sân với sự dẫn dắt của HLV Yusuke Adachi. Nhìn vào mặt tích cực, đội chủ sân Hàng Đẫy đã chơi tốt trước Thể Công - Viettel. Song, Hà Nội cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Và trận tiếp đón Thanh Hóa là cơ hội không thể tốt hơn để họ đạt được mục tiêu đó.

CLB Thanh Hóa đang đứng áp chót BXH. Đội bóng xứ Thanh không thắng nổi trận nào từ đầu V.League 2025/26. Trận gần nhất, Thanh Hóa hòa Hải Phòng trong thế bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp một.

Tình hình của CLB Thanh Hóa đang rất tệ vì "chuỗi domino" khủng hoảng từ trong đến ngoài sân cỏ. Một trận thắng trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy sẽ giải quyết nhiều chuyện cho Thanh Hóa. Nhưng mục tiêu của Quế Ngọc Hải và đồng đội không dễ đạt được, khi khao khát của Hà Nội cũng mạnh mẽ tương tự.

Phong độ, thành tích đối đầu Hà Nội vs Thanh Hóa

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau vào tháng 4, Hà Nội thắng Thanh Hóa 3-1. Tính ở chuỗi 5 trận đối đầu gần đây, Hà Nội thắng 2, hòa 2 và thua một. Rõ ràng thành tích đối đầu của Thanh Hóa không quá lép vế trước Hà Nội. Tuy nhiên, khi chơi trên sân Hàng Đẫy, Thanh Hóa luôn là mồi ngon của Hà Nội.

Chuỗi 10 trận làm khách trên sân Hàng Đẫy đã qua, Thanh Hóa không thắng nổi Hà Nội. Lần gần nhất Thanh Hóa có điểm rời sân Hàng Đẫy là trận đấu diễn ra vào tháng 2/2023. Tại V.League mùa này, khi chơi trên sân nhà, phong độ của Hà Nội cũng tốt hơn hẳn các trận làm khách. Ngược lại, Thanh Hóa khi chơi trên sân khách hay sân nhà đều là bộ mặt tệ hại.

Thông tin lực lượng Hà Nội vs Thanh Hóa

Hà Nội không có sự phục vụ của trung vệ Thành Chung vì treo giò. Thanh Hóa cũng tổn thất lực lượng nặng khi đội trưởng Doãn Ngọc Tân chưa trở lại.