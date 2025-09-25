Để được tổ chức một môn thể thao ở SEA Games 33, Thái Lan chấp nhận xin lỗi

TPO - Như đã biết, chủ nhà Thái Lan đã bị Liên đoàn Bi sắt và Bowls thế giới (WPBF) cấm đăng cai môn bi sắt tại SEA Games 33. Sự cứng rắn của cơ quan này khiến chủ nhà Thái Lan phải xuống nước.

Cách đây 3 ngày, WPBF đã gửi tối hậu thư tới Ban tổ chức SEA Games 33, Liên đoàn bi sắt Thái Lan và Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT), nhấn mạnh rằng quốc gia này “không đủ tư cách tổ chức một cuộc thi bi sắt tại SEA Games 33”.

“Chúng tôi buộc phải từ chối để họ đăng cai bi sắt tại SEA Games sắp tới. Chúng tôi sẽ thông báo đến các liên đoàn thành viên rằng bất kỳ quốc gia nào cử vận động viên bi sắt dự SEA Games sẽ bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế trong 2 năm, gồm Đại hội Thể thao Thế giới, Đại hội Thể thao châu Á…”, WPBF nhấn mạnh.

Động thái trên được coi là phản ứng mạnh mẽ từ WPBF sau khi phía Thái Lan không chấp hành những yêu cầu trước đó của họ. WPBF không phê chuẩn chủ tịch mới bầu của Liên đoàn bi sắt Thái Lan, nhấn mạnh vị quan chức này không đủ tư cách điều hành công việc do ông dính vào nhiều tranh cãi, trong đó có việc “gian lận phiếu bầu lẫn quấy rối nhân viên”, trích tờ Thairath.

Môn bi sắt bị cấm tại SEA Games 33

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ khai mạc SEA Games 33, phía chủ nhà đã phải xuống nước. Trong cuộc họp hôm nay (25/9), đích thân Phó Thủ tướng Thammanat Prompao đã điều hành cuộc họp. Ông chỉ thị cho tất cả các cơ quan chức năng của Thái Lan “phải hoạt động hết công suất để đảm bảo một SEA Games thành công”. Ông yêu cầu thành lập một phái đoàn đàm phán với WPBF với mục tiêu tối thượng là được tiếp tục đăng cai môn thể thao này ở SEA Games 33.

Ông chỉ đích danh Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) phải gửi thư xin lỗi chính thức đến WPBF và đã thành lập một ủy ban điều tra sự việc. "Tôi đã chỉ định một đội chuyên trách điều tra vụ việc. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Thay mặt chính phủ Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan sẽ trực tiếp đàm phán với Liên đoàn thế giới”, ông Thammanat Prompao nói.