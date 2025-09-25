Lâm Ti Phông toả sáng, Nam Định thắng nhọc Svay Rieng ở cúp C1 Đông Nam Á 2025

TPO - Lâm Ti Phông ghi liền 2 bàn trong hiệp 1 đem lại lợi thế lớn cho Thép Xanh Nam Định trước Svay Rieng. Bước sang hiệp 2, sau khi Eid Mahmoud nhận thẻ đỏ rời sân, đội khách gây sức ép dữ dội nhưng may mắn Nam Định chỉ để thủng lưới 1 bàn, qua đó giành chiến thắng 2-1 ở trận ra quân cúp C1 Đông Nam Á 2025.

foul Hết giờ, Nam Định giành chiến thắng chật vật 90'+4: Sau những phút thi đấu khó khăn, đại diện Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, đây là chiến thắng rất không an tâm khi họ thực sự vẫn đem tới lối chơi thiếu cân bằng, lúng túng trong phòng ngự. report Khung thành Caique lại gặp nguy 90': Patrick đón bóng bật ra và bắt volley. Bóng bay vọt xà. Đội chủ nhà chỉ lo phòng ngự trong thời điểm này. report Không vào 85: Nam Định gặp may khi Owara áp sát cầu môn nhưng không thể dứt điểm thành công. Bóng đi sát sạt cột dọc. goal Vào! Svay Rieng rút ngắn tỷ số 80': Trong bối cảnh bế tắc, Svay Rieng đột nhiên có bàn rút ngắn tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo người Brazil Patrick Montero, người tung ra cú dứt điểm từ ngoài vóng cấm, khẽ chạm người Lucas đổi hướng và găm vào góc cao cầu môn của Caique Santos. 77': Với lợi thế hơn người, Svay Rieng cầm bóng áp đảo và cố gắng vây hãm. Mặc dù vậy, Thép Xanh Nam Định đang phòng ngự tập trung và giải quyết ổn thỏa các mối đe dọa. report Không được! 70': Thép Xanh Nam Định phản công. Normann Hansen dẫn bóng ở trung lộ, chuyền cho Văn Vũ trước khi thoát xuống đáy biên và nhận lại bóng. Tuy nhiên các hậu vệ Svay Rieng bao quanh quá đông khiến anh không có nhiều lựa chọn ngoài việc cố gắng chuyền ra và dễ dàng bị đoạt bóng. report Bóng dội xà Thép Xanh Nam Định 65': Cầu thủ Svay Rieng vừa dứt điểm dội xà thủ môn Caique. Chủ nhà cần phòng thủ tập trung hơn. red Nam Định dính thẻ đỏ 61': Eid Mahmoud tranh bóng với đối phương gần đường biên. Anh đã có hành động không đẹp khi giơ chân đá vào đối thủ. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp khiến Nam Định bị đuổi người. report Vẫn có những sai số trong lối chơi của Nam Định 56': Đội chủ nhà đang thiếu 1 tiền vệ điều tiết trận đấu. Các pha phối hợp của họ cũng thực sự thiếu chắc chắn khiến khung thành của Caique tiếp tục đối diện với mối nguy hiểm. report Vẫn là những sai sót từ phía chủ nhà 51': Walber Amorim có một tình huống xử lý khá thiếu ăn ý với đồng đội. Tiền vệ này chới với và cầu thủ đối phương lao vào. Rất may là với sải chân dài, anh đã kịp kiểm soát tình hình. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Nam Định đang dẫn 2-0 nhưng chắc chắn NHM cần những màn thể hiện chắc chắn hơn, đặc biệt là ở hàng tiền vệ và phòng ngự của Nam Định. report Hết hiệp 1 Hiệp 1 kết thúc, Nam Định gặp khó khăn ở những phút đầu nhưng đã tận dụng tốt hơn các cơ hội. Họ khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0. report Nam Định đang thi đấu thong dong 45': Với lợi thế 2 bàn, các cầu thủ Nam Định dường như thi đấu thoải mái hơn. Họ đang thong dong đưa trận đấu đi theo ý đồ mình muốn trong khi Svay Rieng bắt đầu lúng túng. goal VÀO, Nam Định dẫn 2-0 40': Dù chơi không nổi bật nhưng Nam Định vẫn ghi 2 bàn. Tân binh Hansen người Na Uy tung ra cú sút trái phá đưa bóng đập cột và Lâm Ti Phông dễ dàng đệm lòng nhân đôi cách biệt. ảnh: Thép Xanh Nam Định goal VÀO, Nam Định bất ngờ dẫn bàn 36': Sau hàng loạt pha phối hợp khá tốt, Nam Định đã ghi bàn. Lucas Alves có liên tiếp 2 đường tạt từ biên trái và ở tình huống thứ 2, Ti Phông đã đệm lòng rất nhạy cảm để ghi bàn. Nam Định bất ngờ dẫn 1-0 dù thế trận lép vế. ảnh: Thép Xanh Nam Định report Nam Định nhìn chung vẫn chưa nắm tuyến giữa tốt 35': Vẫn chưa có tín hiệu tích cực nào từ các cầu thủ chủ nhà. Thậm chí Svay Rieng đang là đội chơi hay hơn. Vấn đề ở Nam Định chính là khả năng kiểm soát tuyến giữa. Các cầu thủ tấn công của Nam Định thì có vẻ đang mạnh ai người nấy đá. ảnh: Thép Xanh Nam Định report Không vào! 29': Percy Tau đi bóng rất mềm mại rồi tung ra cú đá. Bóng bật ra, sau đó Mamoud Eid băng vào dứt điểm. Bóng lại đi ra mép ngoài lưới. report Tuyến giữa Nam Định đang có vấn đề 25': Từ đầu trận, Văn Công đã không làm tốt nhiệm vụ đánh chặn. Ngay cả các hậu vệ Nam Định cũng không thi đấu tốt. Caique vừa phải nhoài người cản phá đối thủ trong pha đối mặt. report Nam Định đang gặp khó 20': Các cầu thủ Svay Rieng không hề dễ chơi. Họ pressing khiến các cầu thủ Nam Định gặp khó, dẫn tới chuyền sai khá nhiều. report Nam Định đang bị đau liên tục 15': Trước lối chơi rát của đối thủ, các cầu thủ Nam Định thường xuyên phải nằm sân. Trận đấu chưa có nhiều pha đáng chú ý ngoài các tình huống nằm sân của 2 bên. report Không được 8': Một pha tấn công nét của Nam Định khi Percy Tau chuyền bóng vừa tầm cho Văn Kiên. Đường căng ngang là rất tốt, song thủ môn Svay Rieng đã kịp cản phá. report Svay Rieng liên tục ép sân 5': Các vị khách không hề e ngại. Họ đang tổng tấn công với những pha đánh biên nguy hiểm khiến hàng thủ Nam Định chật vật. foul Trận đấu bắt đầu report Các cầu thủ Nam Định đã sẵn sàng cho trận đấu report Đội hình ra sân của Nam Định Một đôi hình với tối đa 7 cầu thủ ngoại đã được đội chủ nhà sử dụng. Nhìn vào đội hình này, người hâm mộ có thể thấy rõ quyết tâm tấn công của đội bóng Việt Nam.

Dù khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu Á, nhưng Thép Xanh Nam Định lại bất ngờ để thua tân binh Ninh Bình FC. Bên cạnh đó, thất bại trước SLNA khiến họ đang tụt lại ở cuộc đua vô địch LPBank V.League 1. Thất bại này ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ trước trận mở màn tại Cúp C1 Đông Nam Á với Svay Rieng.

Tại bảng đấu của mình, Nam Định được đánh giá cao chỉ sau Johor DT. CLB Malaysia đã vùi dập Bangkok United tới 4-0 ở trận đấu sớm nên Nam Định hiểu rằng áp lực của họ khi gặp Svay Rieng là cực lớn. Vì nếu không thể thắng, Nam Định sẽ lại hụt hơi ở một đấu trường nữa.

Có thể Svay Rieng đến từ một nền bóng đá yếu ở Đông Nam Á nhưng đội bóng này lại không hề dễ chơi. Đội bóng đến từ Campuchia vừa đánh bại Shan United 3-0 cách đây không lâu. Trong đội hình Svay Rieng có tới 10 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài gồm 7 ngoại binh và 3 cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh đó, Svay Rieng còn có nhiều tuyển thủ Lào và Campuchia.

Dù sao thì Svay Rieng vẫn bị đánh giá yếu hơn, nhưng không có nghĩa Nam Định sẽ trải qua 90 phút dễ dàng như khi họ đánh bại Ratchaburi 3-1 cách đây không lâu. "Các trận đấu của Nam Định tại AFC và các giải quốc nội khác nhau vì họ đã thay đổi nhiều cầu thủ. Các cầu thủ Việt Nam của họ cũng tốt, mạnh mẽ và di chuyển nhanh. Tuy nhiên các cầu thủ ngoại của Nam Định rất đáng gờm", HLV Mattew Mcconkey của Svay Rieng tuyên bố.

"Trong trận đấu gần nhất với Rachaburi, các cầu thủ của họ rất sung sức. Điều chúng tôi cần cẩn thận là các tình huống cố định của họ. Chúng tôi đã có kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế, đó là lý do chúng tôi tự tin gặp họ”.

Hôm nay, ông có thể chứng tỏ tuyên bố ấy bằng một màn thể hiện chất lượng ở Thiên Trường?