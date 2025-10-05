Nhận định Sevilla vs Barca, 21h15 ngày 5/10: Củng cố ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá trận Sevilla vs Barca, vòng 8 La Liga, lúc 21h15 ngày 5/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với đẳng cấp và chiều sâu đội hình vượt trội, Barcelona được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm quý giá để củng cố ngôi đầu bảng.

Nhận định trước trận đấu

Mùa giải trước, Sevilla chỉ đứng thứ 17 tại La Liga - kết quả tệ nhất của họ kể từ khi rớt hạng ở mùa 1999/2000. Họ trải qua cuộc chiến trụ hạng kéo dài nhiều tháng và kết thúc giải chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm.

Mùa giải năm nay, đội bóng xứ Andalusia đang rất quyết tâm cải thiện hình ảnh. Những tín hiệu tích cực đầu mùa cho thấy người hâm mộ có thể yên tâm rằng đội bóng sẽ không phải trải qua một cuộc chiến trụ hạng khác.

Đoàn quân của HLV Matias Almeyda mở đầu chiến dịch bằng hai thất bại liên tiếp trước Athletic Bilbao và Getafe, nhưng họ đã thắng ba trong năm trận gần nhất, chỉ thua một lần trong chuỗi đó.

Sevilla đã lần lượt vượt qua Girona, Alaves và Rayo Vallecano - đội bóng mà họ đánh bại 1-0 ở vòng trước, nhờ bàn thắng muộn của Akor Adams.

Hiện tại, Sevilla đứng thứ 9 với 10 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 của Elche đúng 3 điểm. Họ hy vọng có thể tận dụng lợi thế sân nhà và sự mệt mỏi của Barcelona để tạo nên bất ngờ cuối tuần này.

Barcelona vừa trải qua một đêm đáng quên tại Champions League khi để thua PSG 1-2 ngay trên sân nhà vào giữa tuần, trận thua trước một PSG đang thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.

Dù vậy, đoàn quân của Hansi Flick vẫn thể hiện phong độ ấn tượng ở La Liga. Sau bảy trận đầu tiên, họ giành được 19 điểm, đứng đầu bảng, hơn Real Madrid một điểm.

Tuần trước, Barca thắng Real Sociedad 2-1, và trận duy nhất họ đánh rơi điểm ở La Liga mùa này là hòa Rayo Vallecano trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9.

Đội bóng xứ Catalan đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trước Sevilla, trong đó có các chiến thắng 5-1 và 4-1 ở mùa trước. Họ bất bại trước đối thủ này tại La Liga kể từ tháng 10 /2015.

Tính tổng cộng, Barcelona đã thắng 117 trong 201 lần đối đầu với Sevilla - minh chứng cho sự áp đảo gần như tuyệt đối trong cặp đấu này. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nhà đương kim vô địch bước vào trận đấu cuối tuần với sự tự tin giành chiến thắng.

Thông tin lực lượng

Sevilla sẽ không có sự phục vụ của Alfon Gonzalez và Tanguy Nianzou vì chấn thương. Trong khi đó, Joan Jordan và Adnan Januzaj vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội khách vẫn thiếu vắng 5 trụ cột vì chấn thương: Marc-André ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia và Raphinha. Ngoài ra, Lamine Yamal cũng không thể thi đấu vì tái phát chấn thương gần đây.

Đội hình dự kiến: Sevilla (3-4-3): Vlachodimos; Cardoso, Marcao, Azpilicueta; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Romero, Vargas Barcelona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; F. Torres, Olmo, Rashford; Lewandowski

Dự đoán tỷ số: Sevilla 1-2 Barcelona