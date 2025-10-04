Vì sao Nguyễn Quang Hải bất ngờ rút khỏi đội bóng của ông Kim Sang-sik trước thềm Asian Cup 2027?

TPO - HLV Kim Sang-sik đón tin không vui khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia tay đội tuyển Việt Nam trước 2 trận đấu với Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Vắng Quang Hải là tổn thất với đội tuyển Việt Nam

Trước đó Nguyễn Quang Hải gặp chấn thương ở khớp vai, bỏ lỡ một số trận đấu của Công an Hà Nội. Hôm 3/10, anh được đưa đi chụp MRI để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả theo đánh giá của bác sĩ, Quang Hải cần thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ.

Sau khi nhận được báo cáo, HLV Kim Sang-sik đã quyết định thôi gọi Quang Hải vào đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng giữ nguyên danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nepal gồm 23 cầu thủ, không bổ sung thêm nhân sự.

Theo kế hoạch, hôm nay 4/10 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại TPHCM. Thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho trận lượt đi với Nepal (9/10), trước khi đá trận lượt về ngày 14/10. Hai trận đấu này đều diễn ra trên sân vận động Thống Nhất.

Tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 2 sau Malaysia. Thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ phải giành trọn 6 điểm trước Nepal nhằm tạo đà cho trận lượt về với Malaysia trong năm sau.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố kế hoạch bán vé 2 trận đấu này, với mức giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU (VinID) theo 2 đợt, từ 29/9-5/10 và từ 6-7/10 hoặc cho đến khi hết vé. BTC cũng sẽ mở bán trực tiếp tại sân Gò Đậu và Thống Nhất từ ngày 4/10.