HLV Liverpool nói gì khi đội nhà thua 3 trận liên tiếp?

Đặng Lai

TPO - Đêm qua ở trận cầu tâm điểm tại Ngoại hạng Anh, Liverpool một lần nữa tay trắng. Lần này họ thua Chelsea để nối dài chuỗi thất bại lên con số 3. Nhưng HLV Arne Slot không quá lo lắng về mạch lao dốc của đội nhà.

ce566043-aa44-41bb-9b65-a6e694d80d03.jpg

Từ chỗ thắng như chẻ tre ở giai đoạn đầu mùa, Liverpool đã khựng lại bất ngờ khi thua liền 3 trận trên mọi đấu trường. Rõ ràng, HLV Arne Slot không hài lòng với kết quả này, nhưng ông cũng không hề tỏ thái độ bi quan.

Ông lấy lý do rằng mùa trước cũng thua Chelsea nên Liverpool không cần phải quá lo lắng khi Stamford Bridge là ải rất khó vượt với bất cứ CLB nào: "Mùa trước, chúng tôi cũng đã thua Chelsea. Có thể nói, sân Stamford Bridge luôn là nơi khó khăn khi làm khách. Hôm nay, chúng tôi đã rất gần với kết quả hòa. Sau khi chúng tôi gỡ hòa 1-1, thế trận nghiêng về chúng tôi và tôi nghĩ đội sẽ ghi bàn thứ hai. Đáng lẽ chúng tôi phải tận dụng cơ hội tốt hơn.

Nếu Liverpool thắng hoặc ít nhất hòa, điều mà cả đội hoàn toàn có thể làm được, chúng tôi sẽ hướng tới một kết quả tuyệt vời. Xét đến mọi thứ đã xảy ra ở Liverpool mùa hè này thì đó mới là kết quả xứng đáng”.

20251004-210359-3ydoyk4t.jpg
Liverpool đã thua 3 trận liền

Đây là trận thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, Liverpool thua ở thời gian bù giờ. Trước Crystal Palace là bàn thua ở phút bù giờ thứ 7 còn gặp Chelsea là bàn thua ở phút bù thứ 6. Theo HLV Slot, chính việc không chỉn chu ở những tình huống nhỏ đã khiến Liverpool phải trả giá.

"Trận gặp Galatasaray, chúng tôi bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn rồi sau đó lại dính phạt đền. Đến khi gặp Crystal Palace, chúng tôi thua ở phút bù giờ, và hôm nay chúng tôi để Chelsea ghi bàn vào cuối trận. Chúng tôi đã tiến rất gần đến kết quả tốt nhưng lại thua vì những tiểu tiết", ông nhấn mạnh.

Trong buổi họp báo, HLV người Hà Lan cũng lên tiếng về phong độ của Salah, người chưa ghi bàn trong 4 trận liền. “Salah có nhiều cơ hội, nhưng cậu ấy cũng chỉ là con người, không phải máy móc. Mọi người hẳn còn nhớ Salah từng ghi bàn liên tục vào mùa trước, nên đôi khi chúng ta cảm thấy mọi cú đá của anh ấy đều phải thành bàn”, ông nhấn mạnh.

Đặng Lai
