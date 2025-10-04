Nhận định Chelsea vs Liverpool, 23h30 ngày 4/10: Không được phép thua

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Liverpool, vòng 7 Ngoại hạng Anh 2025/26 lúc 23h30 ngày 4/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Chelsea và Liverpool đều đang ở quãng thời gian tồi tệ. Họ dĩ nhiên muốn sớm trở lại thói quen chiến thắng nhưng trong trận đại chiến đêm nay, chơi thận trọng với mục tiêu tránh thất bại sẽ được ưu tiên.

Nhận định trước trận đấu Chelsea vs Liverpool

Bắt đầu mùa giải với tư cách nhà vô địch thế giới, nhưng Chelsea đang gây thất vọng khi chỉ có 8 điểm sau 6 trận. Vòng trước gặp Brighton, The Blues còn cho thấy một hạn chế khác, chính là kỷ luật kém. Họ đã dẫn trước nhưng tấm thẻ đỏ của Trevoh Chalobah khiến cục diện trận đấu thay đổi, cuối cùng nhận thất bại 1-3. Kể từ đầu mùa giải 2024/25 đến nay, đội bóng Tây London nhận 118 thẻ phạt, trong đó có 4 thẻ đỏ, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Trận mới đây gặp Benfica tại Champions League, Chelsea một lần nữa kết thúc trận đấu mà không đủ 11 người.

Sự vô kỷ luật cộng thêm chấn thương hoành hành khiến cuộc tiếp đón Liverpool là thử thách lớn với thầy trò Enzo Maresca, người đang chịu rất nhiều chỉ trích vì lối chơi cũng như kết quả. Tuy vậy, đối thủ đến từ vùng Merseyside cũng không khá hơn. Mạch thắng tuyệt vời từ đầu mùa đột ngột bị chấm dứt bằng 2 thất bại liên tiếp ở cả Premier League và Champions League. Tương tự Maresca, Arne Slot cũng bị cáo buộc đưa ra rất nhiều quyết định sai.

Áp lực dành cho Maresca và Slot sẽ được giảm bớt nếu giành chiến thắng ở trận cầu tâm điểm vòng 7. Thế nhưng với phong độ bất ổn cùng niềm tin xuống thấp, đây là mục tiêu không dễ đạt. Bên cạnh đó, tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều trong trường hợp thua trận. Để tránh kịch bản xấu, không loại trừ khả năng cả hai tiếp cận trận đấu với thái độ thận trọng, đồng thời hài lòng với 1 điểm có được.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Liverpool

Chưa bao giờ dưới thời Slot, Liverpool thua ba trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Trước khi nhận 2 thất bại vừa qua, The Kop toàn thắng 7 trận đầu mùa. Với Chelsea, phong độ tương đối thất thường khi chỉ thắng 4 trong 9 trận kể từ khi bắt đầu mùa giải mới (còn lại thua 3 hòa 2). Tuy vậy thành tích của The Blues trên sân nhà Stamford Bridge khá tốt. Trước trận thua Brighton mới đây, họ không thua khi chơi dưới sự chứng kiến của khán giả nhà kể từ khi bước vào năm dương lịch 2025.

Về đối đầu, hai đội đã hòa 5/8 trận Premier League gần nhất (còn lại Liverpool thắng 2, Chelsea thắng 1). 4 lần đã qua tại giải đấu hàng đầu nước Anh The Blues tiếp đón The Kop trên sân nhà, họ bất bại (thắng 1 hòa 3). Ngoài ra, 6/9 lần chạm trán trở lại đây trên mọi đấu trường đã kết thúc không quá 2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Liverpool

Chelsea sẽ không có chín cầu thủ trong chuyến làm khách tới Liverpool, bao gồm Levi Colwill, Cole Palmer, Liam Delap, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Andrey Santos, Dario Essugo chấn thương và Trevoh Chalobah, Mykhailo Mudryk bị treo giò. Ngoài ra, Moises Caicedo và Joao Pedro cũng không đủ 100% thể lực.

Bên phía Liverpool, Alisson Becker và Giovanni Leoni chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Arne Slot đang hy vọng vấn đề ở đùi của Hugo Ekitike không quá nặng, đồng thời Federico Chiesa cũng sẽ trở lại sau chấn thương chưa rõ nguyên nhân.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Liverpool Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Estevao, Buonanotte, Neto; Pedro Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; IsakDự đoán tỷ số Chelsea vs Liverpool

Dự đoán tỷ số Chelsea 1-1 Liverpool