Tân HLV Hà Nội FC Harry Kewell và con đường nhiều gập ghềnh nhưng giàu tham vọng

TPO - Hà Nội FC vừa bổ nhiệm Harry Kewell vào vị trí HLV trưởng. Đây là công việc thứ 6 của cựu cầu thủ Leeds và Liverpool kể từ khi bước sang nghiệp huấn luyện cách đây 10 năm.

Harry Kewell bắt đầu công tác huấn luyện vào năm 2015, 15 tháng sau khi giã từ sân cỏ, với công việc ở đội U21 Watford. Trong buổi bình minh của sự nghiệp chỉ đạo, ông rất thành thật khi nói rằng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

“Liệu tôi có trở thành một HLV giỏi không? Tôi không biết”, Kewell chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cách đây 10 năm, “Người thầy cũ Ange Postecoglou (tại đội tuyển Australia) khuyên tôi hãy đi theo con đường của riêng mình, vì vậy tôi muốn làm theo cách của mình dù không chắc phương pháp đó có hiệu quả hay không”.

Vậy triết lý của Kewell là gì? Theo ông, đó là “đào tạo ra những cầu thủ biết tư duy, sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống trong trận đấu”. Quả thực dưới sự dẫn dắt của Kewell, U21 Watford đã gây ấn tượng không chỉ bởi kết quả mà cả những màn trình diễn thú vị. Nhờ vậy, năm 2017 ông trở thành người Australia đầu tiên huấn luyện một đội bóng chuyên nghiệp Anh, Crawley Town, CLB thuộc League Two nằm ở thị trấn khiêm tốn phía nam London.

10 năm trước, Harry Kewell tràn đầy hứng khởi khi bắt đầu nghiệp huấn luyện.

Tại đây, Kewell tiếp tục con đường của mình. Ông theo đuổi lối chơi tấn công nhanh nhưng không thích gắn bó với một sơ đồ chiến thuật cố định, cũng không đưa ra triết lý nào cụ thể buộc các cầu thủ phải tuân theo. Ông cho phép họ tự do thể hiện bản thân.

“Bóng đá giống như một ván cờ vua”, Kewell giải thích, “Một kỳ thủ giỏi hiếm khi lặp lại những nước đi cũ để đối thủ không bao giờ có thể bắt bài. Tôi thích cầu thủ luôn đặt câu hỏi, bên cạnh suy nghĩ xem phải làm gì, xử lý một đường bóng theo cách này hoặc cách kia. Tôi không muốn họ hành động như robot, sau đó biện minh rằng đó là điều HLV muốn tôi làm”.

Chính vì vậy, dù kinh qua rất nhiều người thầy giỏi, bao gồm Rafa Benitez, Gerard Houllier, Guus Hiddink, George Graham và cả Postecoglou, Kewell vẫn dành cho Frank Rijkaard sự kính ngưỡng đặc biệt. “Tư duy của ông ấy rất độc đáo, luôn rộng mở và có góc nhìn khác lạ, đi trước người khác vài bước”, chiến lược gia sinh năm 1978 chia sẻ. Đừng quên khi còn là cầu thủ, ông từng chơi hơn 500 trận, 56 lần khoác áo đội tuyển Australia, dự hai kỳ World Cup, vô địch Champions League, đồng thời nổi tiếng sáng tạo và thông minh.

Harry Kewell muốn các cầu thủ chơi bóng dựa trên tư duy sáng tạo.

Có điều huấn luyện là một trải nghiệm khác biệt so với khi thi đấu với quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Cựu cầu thủ của Leeds và Liverpool có một giai đoạn ngắn thành công với Crawley Town trước khi chuyển sang Notts County (2018), Oldham Athletic (2020) rồi Barnet (2021). Cả 3 CLB này, tương tự Yokohama F. Marinos (2023) đều kết thúc bằng trát sa thải, với số trận thua nhiều hơn chiến thắng.

Cầu thủ người Anh Davis Keillor-Dunn, học trò cũ của Kewell tại Oldham Athletic nói rằng những thất bại này không đủ để đánh giá khả năng HLV nay đã 47 tuổi.

“Không ai có thể sánh với Kewell về khối lượng trên sân tập. Ông ấy nỗ lực không ngừng nghỉ để các cầu thủ tốt hơn, và chỉ rời đi khi người cuối cùng bước vào phòng thay đồ”, Keillor-Dunn nói, “Kewell có đủ mọi tố chất để trở thành một HLV hàng đầu. Khả năng của ông ấy sẽ được phát huy khi làm việc với những cầu thủ đẳng cấp cao, những người giỏi nhất, không phải ở các CLB cấp thấp”.

Kewell khi dẫn dắt Yokohama F. Marinos, nơi ông mất việc chỉ sau 33 trận.

Tuy nhiên, bản thân Kewell hiểu rằng không có đường tắt. Ông từng tuyên bố đầy tham vọng, rằng “muốn vươn tới đỉnh cao, dẫn dắt những CLB lớn nhất thế giới và tạo ra điều gì đó trong bóng đá khiến mọi người thán phục”. Nhưng để giấc mơ thành hiện thực, ông cần chứng minh ở các đội bóng vừa tầm. Và Kewell không ngại dấn thân tới những nền bóng đá bên ngoài châu Âu, như Nhật Bản hay bây giờ là Việt Nam, nhằm khởi động lại sự nghiệp huấn luyện.

Điều quan trọng là Kewell thực sự yêu thích công việc này. "Tôi thích huấn luyện hơn là thi đấu", ông nói vào năm 2017, "Tôi thích lên kế hoạch, tổ chức đội bóng, chuẩn bị cho các trận đấu, đồng thời chứng kiến các cầu thủ phát triển và phấn khích bên ngoài đường pitch trước mỗi bàn thắng, cũng như háo hức với trải nghiệm ăn mừng chiến thắng với tư cách HLV".

Chúng ta hy vọng với đam mê, tham vọng cùng quyết tâm cao, Kewell sẽ thành công với Hà Nội FC, xây dựng một đội bóng dựa trên tư duy, chơi thứ bóng đá thú vị và hiệu quả.