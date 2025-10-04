Loại Bellingham, Grealish, Foden, HLV tuyển Anh cảnh báo nhiều ngôi sao có thể bỏ lỡ World Cup

TPO - Trong danh sách triệu tập tuyển Anh vừa công bố, HLV Thomas Tuchel tiếp tục bỏ qua Jude Bellingham, Jack Grealish và Phil Foden, đồng thời đưa ra lời cảnh báo, "không có gì đảm bảo" sẽ gọi lại họ cũng như nhiều tên tuổi lớn khác.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu, giao hữu với Xứ Wales và gặp Latvia ở Vòng loại World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ đã thể hiện rất tốt trong lần triệu tập trước. Mặc dù còn non kinh nghiệm, nhưng những cái tên như Morgan Rogers, Noni Madueke, Elliot Anderson, Tino Livramento, Ezri Konsa và Anthony Gordon đã tạo nên chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Serbia hồi tháng 9. Chỉ có duy nhất một thay đổi trong danh sách, do Madueke chấn thương đầu gối nên được thay thế bởi Bukayo Saka.

“Tinh thần đồng đội và sự gắn kết đang ở mức cao nhất. Vậy nên tôi quyết định tiếp tục tin tưởng nhóm cầu thủ này nhằm củng cố những tốt đẹp đã được xây dựng”, Tuchel giải thích trong buổi họp báo tại Wembley hôm thứ Sáu (3/10).

Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Anh một lần nữa không bao gồm Phil Foden, người đang lấy lại phong độ tốt nhất ở Man City, Jack Grealish đang tỏa sáng rực rỡ tại Everton cùng Jude Bellingham, tiền vệ đã trở lại thi đấu trong màu áo Real và mới nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tuyển Anh mùa 2024/25.

“Bellingham là cầu thủ rất đặc biệt. Nhưng chính vì đặc biệt nên cũng cần những quy tắc đặc biệt. Cậu ấy chỉ mới trở lại và đang trong giai đoạn lấy lại nhịp độ cũng như thể lực. Tôi không có vấn đề gì với Bellingham, hay với Grealish, đang rất gần với phiên bản tốt nhất của chính mình, hoặc Foden, cầu thủ dần lấy lại ảnh hưởng ở Man City", HLV người Đức cho biết, "Nhưng hiện tại, chúng tôi nghĩ danh sách vừa công bố là những lựa chọn tốt nhất".

Mặc dù vậy, Tuchel nói rằng cơ hội vẫn còn nguyên cho mọi cầu thủ. Những người được triệu tập có 100% cơ hội để trụ lại, và những người bỏ lỡ cũng còn nguyên 100% cơ hội quay trở lại thông qua việc cải thiện các màn trình diễn. Tuy nhiên, "không có gì đảm bảo" những tên tuổi lớn sẽ có suất trong bối cảnh ông đang cố gắng xây dựng một đội bóng không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào.

Với ngôi đầu bảng K với 15 điểm sau 5 trận, nhiều hơn 7 điểm so với các đội còn lại, tuyển Anh đang tiến rất gần tới tấm vé dự World Cup 2026. Họ sẽ có thêm một đợt tập trung nữa vào tháng 11 để hoàn thành các trận vòng loại. Vào năm 2026, Tam sư dự kiến có thêm hai đợt tập huấn nữa trước thềm World Cup 2026.