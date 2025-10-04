Sau kỷ lục buồn của CLB Hà Nội: Tiền không phải vấn đề?

TPO - Harry Kewell sẽ là “canh bạc” mới của CLB Hà Nội mà nếu thua, đội bóng nhà bầu Hiển sẽ đối diện với cuộc khủng hoảng kéo dài.

CLB Hà Nội đã thay 11 HLV trong 5 năm nhưng vẫn loay hoay trong cuộc đua ở giải VĐQG

Cựu tiền đạo Liverpool và đội tuyển Úc được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng CLB Hà Nội, thay cho ông Makoto (Nhật Bản) vừa rời ghế cách đây không lâu. Đây là cuộc thay tướng thứ 11 chỉ trong 5 năm, một tín hiệu cho thấy sự bất ổn ở các đội bóng.

Có thể chắc chắn số tiền đội bóng bầu Hiển phải chi cho thương vụ này không hề nhỏ, nếu xét thương hiệu của Harry Kewell. Trên thực tế các năm qua, CLB Hà Nội vẫn đổ số tiền lớn vào thị trường chuyển nhượng, đặc biệt ngoại binh.

Tuy nhiên, hiệu quả thu về lại khiến các CĐV Hà Nội phải buồn lòng. Giới bóng đá thậm chí tin rằng sẽ là ngạc nhiên nếu bầu Hiển không phạt các nhân sự liên quan công tác chuyển nhượng ở đội bóng.

Vấn đề với CLB Hà Nội có lẽ không từ vấn đề tài chính bởi như trên đã nói, họ vẫn chi rất mạnh. Có điều gì đó ở đội bóng thủ đô khiến cho các khoản đầu tư của họ trở nên kém hiệu quả.

HLV Harry Kewell từng nổi danh ở Liverpool nhưng cũng chưa thực sự thành công khi chuyển sang nghiệp cầm quân

Đã 10 HLV đến rồi đi, từ Việt Nam đến Hàn Quốc, Nhật Bản và giờ là Úc. Không thể nói rằng đó đều là những HLV kém tài.

Một thực tế là khá nhiều nhân sự lâu năm ở CLB Hà Nội đã ra đi, ở nhiều vị trí khác nhau. Trường hợp mới nhất là GĐĐH Nguyễn Quốc Tuấn. Về chuyên môn, Hà Nội cũng không giữ chân được những gương mặt có tính biểu tượng như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng hay Bùi Hoàng Việt Anh…

Sự ổn định trong lối chơi, nét đẹp và cả hiệu quả tấn công đều suy giảm. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel hay Công an Hà Nội đều vươn lên, tạo thành sức ép lớn. Không phải ngẫu nhiên ở mùa giải này, Nam Định hay Thể Công Viettel và đặc biệt Công an Hà Nội lại được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch.

Harry Kewell là “canh bạc” lớn với CLB Hà Nội nhưng nếu không thành công, đội bóng của bầu Hiển có thể lún sâu vào khủng hoảng.