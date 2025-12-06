Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Arsenal thua sốc Aston Villa phút bù giờ

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thi đấu đầy cố gắng tại Villa Park, nhưng Arsenal vẫn ngã ngựa trước Aston Villa đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Thất bại này khiến Pháo thủ chững lại trong cuộc đua vô địch cho dù vẫn giữ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

foul HẾT GIỜ! Aston Villa 2-1 Arsenal

Aston Villa một lần nữa ngáng đường Arsenal. Đội chủ sân Villa Park đánh bại Pháo thủ 2-1 nhờ bàn thắng phút chót, qua đó áp sát chính đối thủ. Sau 15 vòng đấu, Villa chỉ còn kém Arsenal 3 điểm.

goal VÀO! Buendia ghi bàn quyết định ở phút 90+5!

90+5': Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Buendia đã sút tung lưới Arsenal sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Arsenal. Trước đó, Raya và các hậu vệ áo trắng đã cố gắng cản phá đối thủ.

aston-villa-v-arsenal-premier-league.jpg
aston-villa-v-arsenal-premier-league-2.jpg
time Hiệp 2 có 4 phút bù giờ
substitution Arsenal thay 2 người cuối cùng

87': Trossard bất ngờ phải rời sân. Ngôi sao người Bỉ dường như đã chấn thương. Calafiori cũng rời sân, nhường chỗ cho Martinelli và Lewis-Skelly.

report KHÔNG VÀO! Timber suýt phản lưới nhà

82': Từ cánh trái, Malen thoát xuống căng ngang cực kỳ khó chịu. Timber băng về phá bóng hụt, đưa bóng đi cắt ngang khung thành Arsenal.

substitution Saka rời sân

79': HLV Arteta quyết định rút ngôi sao sáng nhất của Arsenal - Saka ra sân. Vào thay anh là Madueke.

report KHÔNG VÀO! Malen sút chệch cột dọc

78': Đến lượt hậu vệ Arsenal mắc sai lầm. Malen có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn, nhưng anh sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

report Martinez giải nguy cho đồng đội

76': Pau Torres đánh đầu chuyền về quá nhẹ, khiến Martinez chật vật bắt bóng trong khi bị Saka áp sát.

yellow Arsenal liên tiếp nhận thẻ vàng

75': Chỉ trong vòng ít phút, lần lượt 2 ngôi sao của Arsenal là Calafiori và Saka phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn cản Aston Villa phản công nhanh.

report KHÔNG VÀO! Martinez cứu thua xuất thần

69': Odegaard sút xa tuyệt đẹp, bóng đi hiểm hóc nhưng Martinez vẫn kịp dùng các đầu ngón tay cản phá.

substitution Watkins rời sân

66': Aston Villa thay tiền đạo, Watkins nhường chỗ cho Malen.

report KHÔNG VÀO! Watkins không thắng được Raya

64': Aston Villa phản công nhanh, Rodgers chuyền bóng cho Watkins thoát xuống. Tiền đạo người Anh ngoặt bóng qua hậu vệ Arsenal và sút ngay bằng chân trái, nhưng Raya vẫn kịp đổ người cứu thua.

report Cash phung phí thời cơ

57': Aston Villa đá phạt thông minh, Cash thoát xuống trống trải bên cánh phải. Tuy nhiên, bóng đi nhanh khiến hậu vệ này căng ngang lỗi, phung phí cơ hội ngon ăn của đội chủ nhà.

goal VÀO! Trossard ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal

52': Onana làm mất bóng ở giữa sân, Arsenal phản công nhanh. Saka thoát xuống, căng ngang đưa bóng vượt qua Martinez và các hậu vệ Villa, "dọn cỗ" cho Trossard ghi bàn dễ dàng. 1-1 cho Pháo thủ.

gettyimages-2250321769-612x612.jpg
report KHÔNG VÀO! Trossard vô-lê suýt thành bàn

50': Odegaard chuyền bóng tuyệt đẹp cho Trossard bắt vô lê một chạm ở bên cánh trái. Bóng đi căng và hiểm, nhưng chệch khung thành Aston Villa trong gang tấc.

substitution Gyokeres và Trossard vào sân

46': Sau giờ nghỉ, HLV Arteta quyết định thay đổi 2 vị trí trên hàng công. Gyokeres và Trossard vào sân thay Merino và Eze.

start Hiệp 2 bắt đầu
time Hết hiệp 1: Aston Villa 1-0 Arsenal

Bất ngờ đã xảy ra trong hiệp 1 tại Villa Park khi đội chủ nhà chơi hay hơn và tạm dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Cash. Pháo thủ đối mặt với thử thách đầy khó khăn trong hiệp 2.

gettyimages-2250317310-612x612.jpg
report KHÔNG VÀO! Ben White dứt điểm quá hiền

42': Saka thoát xuống sát đáy biên Aston Villa và trả ngược cho Ben White dứt điểm. Cho dù ở vị trí thuận lợi, nhưng White lại sút quá hiền và đưa bóng thẳng vào tay Martinez.

goal VÀO! Cash mở tỷ số cho Aston Villa!

36': Aston Villa triển khai tấn công bên cánh trái. Trung vệ Pau Torres dâng rất cao để tạt bóng cho Cash bên cánh đối diện băng lên sút tung lưới Raya. Các hậu vệ Arsenal đã bị hút hết vào bên trong và bỏ quên ngôi sao người Ba Lan.

gettyimages-2250316668-612x612.jpg
gettyimages-2250317422-612x612.jpg
report KHÔNG VÀO! Cash bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

28': Aston Villa phản công nhanh, Cash nhận bóng ở vị trí cực kỳ thuận lợi trong vòng cấm Arsenal. Hậu vệ này sút bóng mạnh, nhưng quyết định hơi chậm khiến cú sút của anh bị Rice cản phá.

gettyimages-2250315118-612x612.jpg
var Eze ghi bàn nhưng Saka đã việt vị!

21': Arsenal tấn công nhanh bên cánh phải, Saka thoát xuống căng ngang cho Eze ghi bàn dễ dàng ở cự ly gần. Tuy nhiên, trọng tài biên phất cờ bắt Saka việt vị. Pha quay chậm cho thấy trọng tài đã đúng.

gettyimages-2250312565-612x612.jpg
report KHÔNG VÀO! Saka liên tiếp uy hiếp khung thành Villa

14': Arsenal đang chơi rất đơn giản. Họ lên bóng nhanh và dứt điểm nhanh. Lần này, Saka là cầu thủ sút xa, nhưng Martinez vẫn đứng vững. Sau đó, vẫn là Saka có pha đánh đầu lái bóng nguy hiểm.

report KHÔNG VÀO! Raya cứu thua xuất thần

10': Tuyến giữa Arsenal mắc sai lầm, McGinn chuyền bóng cho Watkins thoát xuống. Tiền đạo người Anh vượt qua Timber và White, nhưng cú sút ở cự ly gần của anh không thắng được thủ môn Raya.

gettyimages-2250311960-612x612.jpg
report Odegaard sút xa nguy hiểm

8': Lên bóng ít, nhưng Arsenal lại có cơ hội đầu tiên. Từ vị trí thuận lợi, Odegaard tung cú sút xa cực mạnh khiến thủ môn Martinez chật vật cản phá.

report Arsenal gặp khó khăn

3': Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Arsenal đang gặp khó khăn vì lối chơi áp sát tầm cao và rất quyết liệt của Aston Villa. Ngoài ra, cơn mưa nặng hạt ở Villa Park cũng khiến Pháo thủ khởi đầu chậm hơn thường lệ.

gettyimages-2250309874-612x612.jpg
start Trận đấu bắt đầu

Arsenal là đội giao bóng trước.

qoute Unai Emery ca ngợi CLB cũ

HLV Unai Emery cho rằng Arsenal là đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, ông nhận xét: "Tôi nghĩ Arsenal là đội bóng mạnh nhất giải đấu. Họ không quá xuất sắc trong các tình huống bóng sống, nhưng thi đấu chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt ở các tình huống cố định.

report Rice kịp ra sân

Trái với tin đồn trước trận, Rice kịp bình phục và đá chính ở trận này. Trong khi đó, trung vệ Saliba tiếp tục vắng mặt cùng Gabriel.

tatic Đội hình xuất phát
screenshot-2025-12-06-183824.png
ap25327601813888.jpg

Arsenal bước vào khúc cua quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này. Pháo thủ đang dẫn đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn Man City, nhưng lực lượng của họ sứt mẻ nghiêm trọng vì “bão chấn thương”.

Làm khách của Aston Villa, Arsenal có cơ hội thể hiện bản lĩnh, chứng minh họ “sẵn sàng” vô địch mùa này. Aston Villa đang là đội bóng có phong độ cao nhất nước Anh với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Gần nhất, họ ngược dòng đánh bại Brighton 4-3 sau khi bị dẫn trước 2-0.

Hơn nữa, Aston Villa chính là đội hay “ngáng đường” Arsenal nhất trong quá khứ. Villa đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch mùa giải 2023/24 của Arsenal bằng chiến thắng 2-0 trên sân khách vào giữa tháng 4/2024, giúp Manchester City vô địch giải đấu. Trận hòa 2-2 tại Emirates vào tháng 1 năm ngoái một lần nữa cản trở nỗ lực vô địch của Arsenal khi Liverpool bứt phá.

Nếu vượt qua Aston Villa trong hoàn cảnh hiện tại, Arsenal sẽ chứng minh thực lực của họ đáng sợ như thế nào. Khi đó, cơ hội lên ngôi của Pháo thủ càng cao hơn, trong bối cảnh các đối thủ chính là Man City, Chelsea và Liverpool đều thiếu sự ổn định cần thiết.

A Phi
Tiểu Phùng
