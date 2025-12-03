Nhận định Arsenal vs Brentford, 02h30 ngày 4/12: Tìm lại mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Brentford, vòng 14 Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là trận đấu giữa tuần tại Ngoại hạng Anh, và đội đầu bảng sẽ tìm cách tận dụng cơ hội này để tìm lại mạch chiến thắng.

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Brentford

Arsenal vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, mặc dù khoảng cách với Man City đã thu hẹp xuống còn 2 điểm sau khi Man xanh chật vật vượt qua Fulham. Từ chỗ vọt xa đối thủ, giờ Arsenal đang cảm thấy sức nóng từ nửa xanh thành Manchester.

Nguyên nhân là do đội bóng thành London đã vấp ngã 2 lần trong 3 trận gần nhất. Trận hòa 2-2 với Sunderland, nơi đội khách gỡ hòa ở những phút cuối trận, có thể được coi là một kết quả đáng tiếc, nhưng trận hòa 1-1 với Chelsea cuối tuần trước lại không thể diễn tả theo cách tương tự.

Có vẻ như Pháo thủ đã quá kiệt sức sau trận đấu Champions League với Bayern Munich (3-1), trận đấu mà đội bóng này đã chơi ở đẳng cấp vượt trội. Khi bước vào màn so tài với Chelsea, họ đơn giản là thiếu năng lượng.

Nếu không vì lý do ấy, thật khó để giải thích tại sao đoàn quân của Mikel Arteta, những người đã chơi với lợi thế quân số trong hơn một nửa thời gian, lại không thể áp đặt lối chơi lên The Blues và giành chiến thắng. Điểm duy nhất mà họ vượt trội hơn Chelsea là khả năng kiểm soát bóng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Brentford

Brentford đang thoải mái đứng giữa bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 10. Xét đến việc thay đổi huấn luyện viên trong mùa hè và mất đi 2 nhân tố quan trọng bậc nhất (Bryan Mbeumo cho MU và Norgaard Christian cho chính Arsenal), đây là một vị trí tôn vinh nỗ lực của họ. Nhân vật chính của Brentford là Igor Thiago. Cầu thủ người Brazil, với 11 bàn thắng, đang đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, chỉ sau Erling Haaland.

Tuy nhiên, vấn đề là Brentford lại đặc biệt tỏa sáng trên sân nhà. Dựa trên kết quả sân nhà, họ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi thành tích sân khách của họ chỉ đứng thứ 17.

Trận đấu sân nhà gần nhất, đội bóng của Keith Andrews đã đánh bại Burnley với tỷ số 3-1. Trước đó, Bầy ong đã hạ gục Liverpool, MU và Newcastle. Trong khi đó những lần làm khách, Brentford hầu như thua. Họ đã thua tới 3 trong 4 vòng xa nhà gần nhất, khiến Brentford chỉ bằng điểm với các đội ở nhóm cuối (về thành tích sân khách) như Leeds hay Burnley.

Trái ngược lại là một Arsenal thăng hoa ở Emirates. Arsenal đã thắng 6 trong 7 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 1), bao gồm chuỗi 3 trận vừa qua. Và nếu tính trên mọi đấu trường, Pháo thủ đã thắng 10 trận, hòa 1 ở 11 trận vừa qua tại Emirates mùa này. Thành tích vượt trội ở Emirates có thể giúp Arsenal tìm lại mạch thắng vào đêm nay.