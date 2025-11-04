Nhận định Slavia Prague vs Arsenal, 00h45 ngày 5/11: Không thể ngăn cản

Nhận định trước trận đấu Slavia Prague vs Arsenal

Trận đấu giữa Slavia Prague và Arsenal là màn so tài giữa hai thái cực ở vòng phân hạng cúp C1 châu Âu. Trong khi Arsenal toàn thắng 3 trận đầu tiên và nằm trong tốp 4, thì Slavia Prague chưa biết mùi chiến thắng và đứng thứ 28/36 đội với vỏn vẹn 2 điểm.

Cho dù đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Séc, nhưng Slavia Prague quá yếu khi bước ra sân chơi danh giá nhất châu Âu. Thực tế, việc giành được 2 trận hòa không phải kết quả quá tệ với Slavia Prague, nhưng họ cũng khó lòng đi tiếp với những gì đã thể hiện.

Xen giữa hai trận hòa với Bodo Glimt và Atalanta, Slavia Prague phơi áo 0-3 trước Inter Milan. Điều này cho thấy đội bóng Séc chỉ có thể cầm cự trước các đối thủ “tầm trung” ở đấu trường châu Âu. Khi gặp các đại gia thực thụ, họ dường như chỉ biết chịu trận. Điều này hứa hẹn được chứng minh vào rạng sáng mai, khi Slavia Prague phải tiếp đón Arsenal.

Hơn nữa, Slavia Prague thực tế đã không thắng trong 14 trận gần nhất tại Champions League (Hòa 6, Thua 8) kể từ chiến thắng đầu tiên tại giải đấu vào tháng 9 năm 2007 trước FCSB. Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất trong số 36 đội tham dự giải đấu mùa này.

Arsenal đang thể hiện phong độ không thể ngăn cản

Ở thời điểm này, Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Pháo thủ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm nhiều hơn Man City. Tại Cúp C1, họ đứng thứ 4 nhưng sở hữu thông số đặc biệt: giữ sạch lưới cả 3 trận đã qua. Trong số 36 đội tham dự, chỉ có Arsenal và Inter làm được điều này.

Khả năng phòng ngự chắc chắn chính là chìa khóa cho phong độ ấn tượng của Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta đang có chuỗi 7 trận liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, và họ nhiều khả năng sẽ gia tăng thành tích vào đêm nay.

Xét về mọi mặt, Slavia Prague không thể so sánh với Arsenal. Ngay cả khi có lợi thế sân nhà, đội bóng Séc cũng khó lòng tạo ra khác biệt. Đội bóng của Jindrich Trpisovsky là một trong bốn đội không ghi được bàn nào trong hai lượt trận thứ hai và thứ ba, và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất trong số các đội (0,84) trong hai tuần đó. Số cú sút của họ cũng có giá trị xG trên mỗi cú sút thấp nhất, chỉ 0,04.

Lịch sử đối đầu Slavia Prague vs Arsenal

Slavia Prague chưa thắng trong bốn lần gặp Arsenal (hòa 2, thua 2). Ngoài Arsenal, họ chỉ đối đầu với Anderlecht nhiều lần (5) tại các giải đấu châu Âu mà không giành được chiến thắng nào.

Phong độ Slavia Prague vs Arsenal