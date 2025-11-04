Nhận định Liverpool vs Real, 03h00 ngày 5/11: Gây sốc ở Anfield

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Real, lượt thứ 4 vòng phân hạng của Champions League 2025/26 lúc 03h00 ngày 5/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool không có phong độ cao, nhưng họ đang trở lại, và bầu không khí Champions League có thể thổi bùng sự hưng phấn, khiến thầy trò HLV Arne Slot tạo nên một đêm đặc biệt trước Real.

0-liverpool-fc-v-real-madrid-cf.jpg

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Real

Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa cuối tuần trước giúp Liverpool bỏ lại phía sau tháng 10 đầy ác mộng. Không chỉ thoát khỏi viễn cảnh thất bại 5 trận Premier League liên tiếp, đội quân của Arne Slot cũng gây dựng lại thói quen kiểm soát bóng, qua đó làm chủ thế trận quen thuộc. Sự tích cực còn được thể hiện ở những màn tỏa sáng cá nhân, khi Mohamed Salah có bàn thắng thứ 250 cho CLB, còn Ryan Gravenberch trở lại và cầm trịch tuyến giữa.

Dù chưa hoàn toàn, nhưng Liverpool đang dần khôi phục sức mạnh và sự tự tin để sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Real tại lượt thứ 4 vòng phân hạng của Champions League 2025/26. Lưu ý, bầu không khí châu Âu luôn mang đến sự phấn khích lớn cho The Reds. Trong quãng thời gian đen tối với các thất bại bủa vây, chiến thắng duy nhất của họ được thực hiện ở mặt trận này (đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 5-1 ngay trên sân khách).

Với Real, không ngạc nhiên khi đội bóng 15 lần vô địch C1/Champions League được đánh giá cao hơn. Los Blancos đang có phong độ cao dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso, một cựu cầu thủ Liverpool. Tuy vậy, họ không phải không thể đánh bại (Atletico đã chứng minh), trong khi Slot và Liverpool biết cách để gây bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Real

Real từng đánh bại Liverpool trong hai trận chung kết Champions League (2018 và 2022). Thế nhưng ở lần chạm trán gần nhất, tại vòng phân hạng mùa trước, The Reds đã giành chiến thắng 2-0 ở Anfield. Đáng chú ý, cũng mùa trước, đội quân của Slot đã đánh bại Xabi Alonso, người khi ấy còn dẫn dắt Leverkusen với tỷ số 4-0.

Anfield cũng là yếu tố giúp Liverpool tự tin. Trong 6 thất bại vừa rồi của họ, có tới 4 diễn ra trên sân khách. Họ chỉ thua 2 trận trên sân nhà (trước Crystal Palace và MU), còn lại thắng 6 trận ở mọi đấu trường khi chơi tại Anfield. Còn Real, trận thua duy nhất trong tổng số 14 trận từ đầu mùa là trên sân khách.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Real

Sự trở lại của Gravenberch sau chấn thương mắt cá và Curtis Jones trở lại tập luyện là tin đáng mừng với Liverpool, nhưng Alexander Isak nhiều khả năng vắng mặt, tương tự Alisson Becker, Giovanni Leoni và Jeremie Frimpong.

Bên phía Real, bộ ba phòng ngự giàu kinh nghiệm gồm Dani Carvajal, Antonio Rudiger và David Alaba đều chấn thương, giống cầu thủ trẻ Franco Mastantuono. Cựu cầu thủ Liverpool, Trent Alexander-Arnold đã bình phục nhưng ngồi dự bị hai trận qua. Nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục ngồi ngoài và Federico Valverde lại được tin tưởng ở vị trí hậu vệ phải.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Real

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Real: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

Dự đoán tỷ số Liverpool 2-1 Real

Thanh Hải
