Bi kịch: HLV qua đời khi cầm quân ở giải vô địch quốc gia Serbia

Mladen Zizovic gục ngã ở phút thứ 22 trong trận đấu giữa Radnicki 1923 và Mladost tại giải vô địch quốc gia Serbia vào tối Chủ nhật. Các nhân viên y tế ngay lập tức đến hiện trường và đưa ông đến bệnh viện. Trận đấu ngay lập tức bị tạm dừng. Khi Zizovic đang trên đường đến bệnh viện, mọi thứ mới trở lại như cũ. Trợ lý thay thế Mladen Zizovic cầm quân.

Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau, tin tức đau buồn đã dội về. Đội ngũ y tế xác nhận rằng ông đã qua đời. Ngay khi nghe tin này, ban huấn luyện lẫn cầu thủ cả hai đội đều bật khóc trên sân. Trọng tài cũng tuyên bố hủy bỏ trận đấu lập tức.

Tuyên bố của Liên đoàn bóng đá Serbia cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn, không thể tin nổi khi nghe tin HLV Mladen Zizovic của FK Radnicki qua đời đột ngột trong trận đấu giữa Mladost và Radnicki.

Cầu thủ 2 đội gục xuống khi nghe tin ông Zizovic qua đời

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Zizovic, các thành viên của FK Radnicki cũng như tất cả bạn bè và những người ngưỡng mộ tính cách và sự nghiệp của ông ấy. Hãy yên nghỉ nhé, Mladen Zizovic. Tình yêu bóng đá và di sản ông để lại sẽ mãi mãi ở lại với chúng tôi. Sự ra đi đột ngột của ông ấy là mất mát to lớn đối với toàn bộ cộng đồng bóng đá". Các đội bóng khác ở giải VĐQG Serbia cũng gửi lời chia buồn tới FK Radnicki và gia đình Mladen Zizovic.

Mladen Zizovic là một nhà cầm quân tài năng. Ông dẫn dắt nhiều đội bóng ở hạng đấu cao nhất các quốc gia Nam Âu. Zizovic vừa được FK Radnicki bổ nhiệm để giúp đội bóng vượt qua khó khăn. Và ngay ở trận ra mắt, ông đã giúp đội chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua. Tiếc rằng hành trình đầy triển vọng của Zizovic cùng FK Radnicki đã kết thúc một cách đầy bi thảm.