Spalletti được liên hệ dẫn dắt Juventus sau khi Igor Tudor bị sa thải

Thanh Hải
TPO - Luciano Spalletti là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Juventus, và cuộc đàm phán đã được xúc tiến không lâu sau khi Igor Tudor nhận trát sa thải.

spalletti-juve-stadium-getty.jpg

Theo tin độc quyền từ Football Italia, đại diện của Juventus đã liên hệ với HLV Luciano Spalletti và bắt đầu đàm phán về một hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2025/26 kèm điều khoản gia hạn một năm nếu thành tích khả quan. Spalletti, người mất việc HLV trưởng ĐT Italia hồi tháng 6, được cho là sẵn sàng tiếp quản chiếc ghế trống, nhưng hy vọng đạt được thỏa thuận dài 18 tháng.

Phía Juventus cũng có một số phương án khác, như cựu HLV Fiorentina, Raffaele Palladino và Roberto Mancini, người nhận được sự ủng hộ của cựu Chủ tịch Giovanni Cobolli Gigli. Mặc dù vậy, Ban lãnh đạo Bianconeri vẫn tin tưởng Spalletti là lựa chọn tốt nhất thời điểm này.

Juventus hiện rơi xuống vị trí thứ 8 Serie A sau thất bại 0-1 trước Lazio hôm Chủ nhật. Họ cũng kéo dài chuỗi không thắng ở mọi đấu trường lên con số 8. Ban đầu đội bóng thành Turin đã có khởi đầu như mơ với 3 trận thắng, nhưng sau đó là 5 trận hòa liên tiếp, kế đến là ba trận gần nhất toàn thua.

Những kết quả đáng thất vọng này dẫn đến việc Igor Tudor bị sa thải vào sáng thứ Hai (giờ địa phương), kéo theo sự ra đi của toàn bộ đội ngũ trợ lý. HLV người Croatia được bổ nhiệm hồi tháng 3, sau đó đưa Juventus kết thúc mùa 2024/25 ở vị trí thứ tư. Dù không giành được danh hiệu nào, Tổng giám đốc Damien Comolli vẫn đặt niềm tin vào Tudor khi xác nhận ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV ở mùa giải 2025/26. Cuối cùng, triều đại của Tudor khép lại sau 7 tháng với 24 trận (thắng 10, đạt tỷ lệ thắng 41,67%).

Việc chia tay Tudor phản ánh thực trạng bất ổn của Juventus, khi có tới 3 HLV bị sa thải trong vòng 18 tháng, với Thiago Motta và Massimiliano Allegri mất việc vào tháng 3/2025 và tháng 5/2024.

Thanh Hải
