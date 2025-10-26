Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Mbappe giúp Real Madrid thắng trận Siêu kinh điển trước Barca

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
TPO - Đá hỏng 1 quả phạt 11m nhưng Mbappe vẫn góp công 1 bàn thắng khi Real Madrid đánh bại Barca 2-1 trong cuộc đối đầu tại Bernabeu. Chiến thắng giúp Real Madrid (27 điểm) vững ngôi đầu tại La Liga, đồng thời nới rộng cách biệt lên 5 điểm với Barca.

report Hết giờ: Real Madrid 2-1 Barcelona

90+11': Ngay sau khi Pedri nhận thẻ vàng thứ hai, các cầu thủ dự bị cùng ban huấn luyện của Real và Barcelona đã lao vào nhau ẩu đả. Đó cũng là khoảnh khắc khép lại trận El Clasico mở màn mùa giải năm nay.

0.jpg
report Pedri bị truất quyền thi đấu!

90+10': Pedri nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc cầu thủ này bị truất quyền thi đấu.

report Barcelona thực hiện sự thay đổi thứ 4

90+7': Balde rời sân nhường chỗ cho Martin, và đội khách vẫn còn một quyền thay người cuối cùng.

report Nỗ lực không thành của Pedri

90+3': Từ đường chuyền của Yamal, Pedri xâm nhập vòng cấm và tung cú sút mạnh, nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Courtois.

1-7639.jpg
report Bù giờ

90+1: Hiệp 2 có 9 phút bù giờ

report Hai sự thay đổi cuối cùng của Real Madrid

90': Mbappe và Bellingham, hai cầu thủ đã ghi bàn, rời sân nhường chỗ cho Garcia và Ceballos.

report Mbappe dứt điểm không chính xác

89': Bardghji mất bóng ở cánh trái, tạo cơ hội cho Mbappe cướp bóng. Anh xâm nhập vòng cấm và tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng bóng đi chệch góc xa khung thành.

1-3907.jpg
report Camavinga bị đau

86': Camavinga ngã xuống đầy đau đớn do bị căng cơ.

report Barcelona có sự thay đổi người thứ 3

84': Cubarsi rời sân nhường chỗ cho Bardghji.

report Cú sút của Mbappé bị chặn đứng

80': Mbappe tung cú sút mạnh rìa vòng cấm nhưng bóng đập trúng chân hậu vệ Barcelona.

report Barcelona có hai sự thay đổi

75': Garcia rời sân nhường chỗ cho Araujo, trong khi Casado vào sân thay thế Ferran.

report Real Madrid thay người

73': Rodrygo và Carvajal vào sân thay Vinicius và Valverde.

report Lưới Barca rung lên

69': Diaz có pha băng lên đầy tốc độ ở cánh phải rồi chuyền ngang cho Bellingham dứt điểm tung lưới Barca. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

1-7251.jpg
report Real Madrid có sự thay đổi người đầu tiên.

66': Diaz được tung vào sân thay cho Guler.

report Yamal sút vọt xà

62': Yamal đi bóng tốc độ từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút mạnh, nhưng bóng bay vọt xà ngang ra ngoài.

screen-shot-2025-10-26-at-235252.png
report Huijsen nhận thẻ vàng

58': Trung vệ của Real Madrid xoạc bóng phạm lỗi với de Jong và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

1.jpg
report Fermin lỡ cơ hội

55': Balde băng lên tốc độ ở cánh trái, rồi chuyền ngang vào trung lộ cho Fermin, nhưng tiền vệ này vẫn không kịp chạm bóng trong vòng cấm.

report Mbappe sút hỏng phạt đền

50': Trên chấm 11m, tiền đạo người Pháp tung cú sút chân phải hướng về góc cao bên trái, nhưng thủ thành Szczęsny bay người xuất sắc đẩy bóng chạm mép xà ngang ra ngoài. Pha cứu thua tuyệt vời của thủ môn Barcelona!

1-6770.jpg
2-1213.jpg
3-1797.jpg
report Real được hưởng phạt đền

50': Jude Bellingham xâm nhập vòng cấm thực hiện đường căng ngang khiến Eric Garcia để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR và quyết định Real được hưởng phạt đền.

report Phạt góc cho Real Madrid

47': Güler treo bóng từ góc trái vào khu vực cấm địa để Tchouameni bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành Barca.

report Hiệp 2 bắt đầu!

46': Cả hai đội đều không có sự thay đổi nhân sự nào sau giờ nghỉ giữa hiệp.

report Hết hiệp 1

45+6': Các bàn thắng của Mbappe và Bellingham giúp Real Madrid tạm dẫn trước Barcelona 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Fermin là người ghi bàn duy nhất cho đội khách.

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra đầy kịch tính, khi Real Madrid có tới hai bàn thắng bị từ chối vì việt vị và một quả phạt đền bị hủy sau khi trọng tài kiểm tra VAR.

report Mbappe lại sút tung lưới Barca

45+2': Sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Mbappe nhanh chân đệm bóng cận thành phá lưới Barca, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

report Bù giờ

45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.

report VÀO!!! Bellingham nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid!

43': Vinicius đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi tạt chuẩn xác vào vòng cấm, để Eder Militao bật cao đánh đầu kiến tạo cho Jude Bellingham đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho Real Madrid.

1-8697.jpg
2-4117.jpg
report Pedri nhận thẻ vàng

42': Tiền vệ của Barcelona kéo áo Vinicius Jr từ phía sau để ngăn cản pha phản công nguy hiểm của Real Madrid.

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo Pedri.

report VÀO!!! Fermin gỡ hòa 1-1 cho Barcelona!

38': Rashford thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Fermin tung cú cứa lòng hiểm hóc, không cho Courtois cơ hội cản phá.

1-6234.jpg
1-6880.jpg
2-6013.jpg
3-8918.jpg
report Bellingham không thắng được Szczęsny

37': Carreras tạt bóng từ cánh trái vào trung lộ cho Bellingham, nhưng cú dứt điểm của anh bị Szczęsny xuất sắc cản phá.

report Courtois trổ tài

34': Fermin tạt bóng từ cánh trái vào trung lộ cho Ferran Torres, nhưng cú dứt điểm của anh thiếu lực, và thủ thành Courtois dễ dàng bắt gọn bóng.

report Nguy hiểm

30': Szczęsny lại phải trổ tài cứu thua, lần này sau cú dứt điểm nhanh ở cột gần của Huijsen, xuất phát từ pha tạt bóng chính xác bên cánh trái.

report Szczęsny cứu thua

29': Szczęsny phản xạ nhanh đổ người sang bên trái cứu thua sau cú sút ở góc gần của Mbappe. Bóng chạm tay thủ môn Barca rồi đi hết đường biên, mang về một quả phạt góc nữa cho Real.

report Valverde sút vọt xà

26': Valverde bất ngờ tung cú sút xa bằng chân trái, nhưng bóng bay vọt xà ngang khung thành.

report Bellingham nỗ lực không thành

25': Tiền vệ người Anh, người vừa kiến tạo cho Mbappe ghi bàn, cắt bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút từ ngoài rìa vòng cấm. Bóng chạm hậu vệ đối phương và đi hết đường biên ngang, mang về một quả phạt góc cho Real Madrid.

report Thẻ vàng đầu tiên

24': Federico Valverde nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rashford.

report VÀO!!! Mbappe mở tỷ số

22': Lần này thì bàn thắng được công nhận!

Bellingham tung ra đường chọc khe tuyệt đẹp, xé toang hàng thủ Barcelona. Mbappe băng xuống, đón bóng rồi tung cú sút chân phải hiểm hóc đưa bóng găm vào góc thấp bên trái khung thành Real.

1-4785.jpg
3-3640.jpg
2-9752.jpg
1-6019.jpg
report Bàn thắng không được công nhận

14': Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng mở tỷ số của Mbappe, do Vinicius đã việt vị trong pha bóng dẫn đến tình huống ghi bàn.

report VÀO!!! Mbappe mở tỷ số cho Real Madrid!

12': Tiền đạo người Pháp nhận bóng ngoài vòng cấm, rồi tung cú sút sấm sét từ cự ly khoảng 20 mét, đưa bóng găm thẳng vào lưới Barca.

Một pha dứt điểm đẳng cấp!

1-1928.jpg
2-5460.jpg
report Yamal dứt điểm không chính xác

8': Tiền vệ trẻ thực hiện pha đi bóng tốc độ từ cánh phải, cắt vào trung lộ rồi tung cú sút bằng chân trái sở trường, nhưng bóng đi chệch khung thành ở góc cao bên trái.

1-3714.jpg
report Trọng tài kiểm tra VAR

5': Trọng tài đã tiến ra đường biên để xem lại tình huống phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi xem lại các góc máy, trọng tài xác nhận Yamal không phạm lỗi với Vinicius.

report Phạt đền cho Real Madrid

3': Vinicius đi bóng đột phá vào vòng cấm, buộc Yamal trong nỗ lực lui về phòng ngự phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Real Madrid.

report Trận đấu bắt đầu!

1': Trọng tài chính đã cất tiếng còi khai cuộc, trận El Clasico đầu tiên của mùa giải chính thức diễn ra tại Santiago Bernabeu.

Real Madrid ra sân trong bộ trang phục trắng, trong khi Barcelona mặc áo sọc xanh - đỏ truyền thống.

report Bầu không khí cuồng nhiệt tại Santiago Bernabeu
1-9841.jpg
screen-shot-2025-10-26-at-220950.png
report Cầu thủ 2 đội khởi động
1-6028.jpg
2-8482.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3-2242.jpg
report Danh sách dự bị

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Mendy, F. Garcia, Asencio, Alexander-Arnold, Ceballos, Diaz, Endrick, Mastantuono, G. Garcia và Rodrygo.

Barcelona: Kochen, Aller, Martin, Torrents, Araujo, D. Fernandez, Bernal, Casado, Espart, Bardghji và T. Fernandez.

report Đội hình ra sân Barcelona

Szczesny; Kounde, E Garcia, Cubarsi, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran

screen-shot-2025-10-26-at-220412.png
report Đội hình ra sân Real Madrid

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

screen-shot-2025-10-26-at-220220.png
screen-shot-2025-10-26-at-203622.png

Real có một khởi đầu tương đối hoàn hảo khi giành được 11 chiến thắng trong số 12 trận trên mọi đấu trường, với thất bại duy nhất là trước Atletico Madrid vào cuối tháng 9. Tại La Liga, đội quân của Xabi Alonso đã thắng 8/9 trận, giành được 24 điểm và đứng đầu BXH, hơn đội xếp sau Barca 2 điểm.

Los Blancos cũng có màn chạy đà như ý cho trận El Clasico khi giành chiến thắng 1-0 tại Champions League, với pha lập công duy nhất của Jude Bellingham vào lưới Juventus. Họ còn trở thành đội ghi nhiều bàn thứ hai với 20 bàn, ít hơn 4 bàn so với chính Barca.

Đội bóng xứ Catalan cũng tốt không kém khi đánh bại Olympiacos 6-1 tại Champions League. Thầy trò Hansi Flick còn cho thấy khả năng phục hồi với chiến thắng trước Girona vào cuối tuần trước, đáp trả trận thua Sevilla 1-4 trước FIFA Days tháng 10.

Có nhiều lo ngại cho Barca khi vấn nạn chấn thương hoành hành, cướp đi nhiều lựa chọn của Flick. Tuy nhiên họ đang xoay xở tương đối ổn, với những nhân tố có khả năng quyết định trận đấu như Lamine Yamal, Marcus Rashford. Bên cạnh đó, các vị khách cũng rất tự tin bởi thành tích ấn tượng trong các cuộc đối đầu Real gần đây, khiến mang lại cảm giác Flick luôn biết cách chế ngự đối thủ trong trận El Clasico.

Barca đang hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Real trên mọi đấu trường, điều mà họ chỉ làm được dưới thời Pep Guardiola, giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010. Mùa trước, trên hành trình giành cú ăn ba La Liga, Copa del Rey và Supercopa de Espana, đội bóng của Hansi Flick đã giành 4 chiến thắng liên tiếp trước Los Blancos, với tỷ số 4-0 và 4-3 ở La Liga, 3-2 trong hiệp phụ ở trận chung kết Copa del Rey, và 5-2 ở trận chung kết Supercopa.

Trước khi để thua trận sân khách gần nhất tại La Liga trước Sevilla, Barca không thua trận nào trong 15 chuyến làm khách (thắng 11 hòa 4). Ngoài ra, Barca chưa thua 2 trận sân khách liên tiếp kể từ tháng 4/2024.

Có một chi tiết đáng lưu ý, không trận nào trong số 11 trận El Clasico gần nhất (Real thắng 7, Barca thắng 4) tại La Liga kết thúc với tỷ số hòa. Đây là chuỗi trận Siêu kinh điển dài nhất không có trận hòa nào tại kể từ chuỗi 18 trận liên tiếp từ năm 1977 đến năm 1986. Rất có thể mạch trận này sẽ chấm dứt đêm nay.

Trọng Đạt - Tiểu Phùng
#Real Madrid #Barcelona #Siêu kinh điển #El Clasico #La Liga #Chấn thương Barca #Phong độ Madrid

