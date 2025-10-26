Nhận định Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 18h00 ngày 26/10: Lạch Tray đi dễ khó về

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Hải Phòng vs Hà Tĩnh, LPBank V.League 1-2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 26/10, phong độ, thành tích đối đầu. Sau trận thắng HAGL 3-0, Hải Phòng đang hừng hực khí thế để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhận định trước trận Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trên sân nhà, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thắng đậm HAGL ở trận gần nhất tại V.League. Với chuỗi kết quả tốt, Hải Phòng đã vươn lên đứng thứ 5 và sẵn sàng "nổ máy" cho cuộc cạnh tranh ở top 3. Có thêm một trận thắng trước Hà Tĩnh, mục tiêu vào top 3 của CLB đất Cảng sẽ càng rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh vừa giành thêm một điểm trên sân Công An TP.HCM. 4 trận đã qua, Hà Tĩnh hòa đến 3 lần. Đó là thành tích ổn với đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh, khi mục tiêu của họ vẫn là chơi phòng ngự phản công để hướng đến giành ít nhất một điểm.

Sau 7 trận ra sân, Hà Tĩnh thắng 2, hòa 3 và thua 2. Thầy trò Nguyễn Công Mạnh vẫn âm thầm tiến từng bước vững chắc, từ mục tiêu làm mọi cách để cầm chân đối thủ.

Cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray tối nay sẽ là cách tiếp cận trận đấu khác nhau giữa Hải Phòng và Hà Tĩnh. Hải Phòng đang là tập thể sẵn sàng áp đặt thế trận để chủ động tấn công. Các học trò của Chu Đình Nghiêm đã ghi 14 bàn sau 7 trận, chỉ kém hơn Ninh Bình từ đầu mùa. Trong khi đó, Hà Tĩnh mới thủng lưới 7 bàn, nằm trong top 3 CLB có hàng thủ tốt nhất V.League hiện tại.

Hải Phòng phải cẩn trọng những pha bóng cố định từ Hà Tĩnh. Chỉ với một đường bóng, Hà Tĩnh có thể tung cú đấm vỗ mặt cho đối thủ. Đội chủ sân Lạch Tray sẽ nhìn những trận đấu gần đây của Hà Tĩnh để rút ra bài học, tránh sa đà quá mức vào mặt trận tấn công để rồi nhận những cú hồi mã thương.

Phong độ, thành tích đối đầu Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hải Phòng giành 2 chiến thắng, 2 hòa và một thua trong chuỗi 5 trận gần đây. Đoàn quân của Chu Đình Nghiêm đang có sự hưng phấn và khi được chơi trên sân nhà, họ hiển nhiên được đặt vào thế cửa trên. Trong khi đó, thật khó để nói về phong độ của Hà Tĩnh. Đội bóng núi Hồng vẫn ở phong độ lưng chừng, không trội hẳn và cũng không tệ.

Chính vì sự lưng chừng của Hà Tĩnh làm nên một tập thể khó chịu bậc nhất tại V.League hiện tại. Thầy trò Nguyễn Công Mạnh vẫn ra sân trong tâm thế là đội bị đánh giá thấp hơn. Nhưng khi mục tiêu của Hà Tĩnh ở mức thấp, họ tập trung vào những thứ đơn giản, dễ đạt được nhất và thường làm được điều mình cần.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hải Phòng có lực lượng mạnh nhất cho trận này. Hà Tĩnh không có Mai Sỹ Hoàng vì treo giò.