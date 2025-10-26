Đội tuyển golf Việt Nam giành 2 tấm huy chương lịch sử tại Asian Youth Games 2025

TPO - Các thành viên trẻ của Đội tuyển Golf Việt Nam đã khép lại hành trình đầy tự hào tại Asian Youth Games 2025 diễn ra ở Bahrain. Qua 3 ngày tranh tài, toàn đội đã đem về 2 tấm huy chương bạc danh giá ở nội dung cá nhân nam và đồng đội nam, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trước khi bước vào ngày đấu chung kết, Đội tuyển có cơ hội rõ rệt để cạnh tranh huy chương ở cả 2 nội dung cá nhân nam và đồng đội Nam. Trong đó, Nguyễn Tuấn Anh đã chơi ấn tượng ở ngày cuối khi hoàn thành vòng đấu 66 gậy (-6), ghi 7 birdie và mắc duy nhất 1 bogey.

Nỗ lực của Tuấn Anh suýt chút nữa đã giúp Đoàn Thể thao Việt Nam mang về tấm huy chương vàng cá nhân nam, khi golfer 16 tuổi chỉ kém đúng 1 gậy so với đầu của Han Jin (Trung Quốc) - người đã ghi birdie quyết định ở hố cuối để bước lên bục cao nhất.

Cùng với đó, Đoàn Uy cũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc với kết quả 70 gậy (-2), đóng góp vào thành tích chung cuộc của đội đồng đội nam với điểm tổng là (-14). Đáng tiếc, đội tuyển chỉ kém ngôi đầu của Trung Quốc đúng 1 gậy.

Ở nội dung dành cho nữ, Lê Chúc An đã khép lại ngày chung kết với kết quả 68 gậy, nâng tổng điểm lên (-9). Tuy vậy, với sự cạnh tranh gắt gao, Chúc An chưa thể lọt vào nhóm giành huy chương và cán đích hạng 10 chung cuộc. Nguyễn Vũ Hoàng Anh kết thúc 3 ngày thi đấu với điểm tổng (+3), giúp đội tuyển nữ hoàn thành giải đấu ở vị trí thứ 5 nội dung đồng đội nữ.

Qua giải đấu, các vận động viên trẻ đã chứng tỏ sự trưởng thành rõ rệt khi cạnh tranh sòng phẳng với các quốc gia trong khu vực. Dù có chút tiếc nuối vì chưa thể giành huy chương vàng, nhưng 2 tấm huy chương bạc môn golf tại Asian Youth Games 2025 là thành tích rất đáng tự hào cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên môn golf mang về huy chương tại Asian Youth Games.

Sau kỳ tích tại SEA Games 32 với 3 tấm huy chương, golf Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế tại Asian Youth Games 2025. Mục tiêu tiếp theo mà Đội tuyển Golf Việt Nam hướng đến sẽ là kỳ SEA Games 33 vào tháng 12 tới đây tại Thái Lan.

Sự kiện Asian Youth Games 2025 (ASIAD Trẻ) là một trong những Đại hội Thể thao lớn của khu vực dành cho các vận động viên trẻ Châu Á. Đây được xem là “phiên bản trẻ” của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), được tổ chức nhằm tạo môi trường cọ xát, phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng thể thao xuất sắc của châu lục.

Với vai trò là bước đệm quan trọng hướng tới ASIAD trong tương lai, Asian Youth Games không chỉ mang ý nghĩa về thành tích thi đấu mà còn là cơ hội để các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản thân và lan tỏa tinh thần thể thao châu Á.