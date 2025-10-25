Lê Khánh Hưng thăng hoa, giữ vững ngôi đầu tại Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

TPO - Với vòng 2 đánh 67 gậy (-5), Lê Khánh Hưng nâng tổng điểm lên (-11) và giữ vững vị trí đồng dẫn đầu Asia-Pacific Amateur Championship 2025, mở ra cơ hội lịch sử cho golf Việt Nam trên đấu trường nghiệp dư lớn nhất khu vực.

3.jpg

Sau vòng mở màn bùng nổ với kết quả bogey-free 66 gậy (-6) để đồng dẫn đầu trên bảng xếp hạng, Lê Khánh Hưng tiếp tục mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một ngày thi đấu đầy cảm xúc ở vòng 2 Asia-Pacific Amateur Championship (AAC) 2025.

Khởi đầu ngày đấu bằng 3 birdie liên tiếp ở các hố đầu, rồi lần lượt bổ sung thêm birdie ở hố 6 và hố 10, Khánh Hưng nâng tổng điểm lên (-11) và độc chiếm ngôi đầu bảng - mang theo niềm tự hào và sự phấn khích cho những người hâm mộ dõi theo từ quê nhà.

Dù gặp đôi chút khó khăn ở các hố tiếp theo khiến điểm số bị kéo lại, golfer 17 tuổi đã kịp thời trở lại với 2 birdie quan trọng ở hố 15 và 17, khép lại vòng đấu với 67 gậy (-5).

Qua 36 hố, Khánh Hưng giữ tổng điểm (-11) và tiếp tục duy trì vị trí đồng dẫn đầu cùng Rintaro Nakano của Nhật Bản.

2-7444.jpg
1-2499.jpg

Trong khi đó, Nguyễn Đức Sơn, đại diện còn lại của Việt Nam, kết thúc hai vòng đầu với +5, đứng hạng T54 để có lần đầu tiên vượt qua cắt loại ở giải đấu này.

Được đồng tổ chức bởi The Masters Tournament, The R&A và Asia-Pacific Golf Confederation (APGC), AAC là giải đấu danh giá nhất dành cho các golfer nghiệp dư khu vực. Vì thế, nhà vô địch sẽ nhận vé mời tham dự hai major danh giá nhất thế giới - The Masters và The Open Championship.

Với phong độ hiện tại, Khánh Hưng đang ở rất gần cơ hội ấy - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử golf Việt Nam. Kết quả tốt nhất của các đại diện Việt Nam tại giải này hiện là vị trí T7 chung cuộc của Nguyễn Anh Minh hồi 2023 trên sân Royal Melbourne, Australia.

Trọng Đạt
