Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Anh Minh tiếc nuối vì vắng mặt tại Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù phải vắng mặt đầy đáng tiếc tại Giải Vô địch Nghiệp dư Châu Á - Thái Bình Dương 2025, Nguyễn Anh Minh vẫn tràn đầy hy vọng sẽ trở lại ở mùa giải năm sau, nơi anh luôn xem là “một trong những giải đấu yêu thích nhất” của mình.

23.jpg

“Tôi rất buồn khi không thể tham dự Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Amateur Championship - AAC) năm nay. Tôi đã mong chờ giải đấu này từ lâu, và thật sự thất vọng khi buộc phải rút lui", Nguyễn Anh Minh, hiện xếp hạng 44 thế giới trên bảng xếp hạng nghiệp dư (WAGR), chia sẻ trên trang chủ AAC.

Là một trong những tài năng sáng giá nhất của golf châu Á - Thái Bình Dương, Anh Minh đã ba lần góp mặt tại AAC và tham dự ba khóa huấn luyện AAC Academy.

Golfer 18 tuổi ra mắt giải đấu năm 2022 tại Amata Spring Country Club (Thái Lan), xếp đồng hạng 48. Một năm sau, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cán đích đồng hạng 7 tại Royal Melbourne Golf Club (Úc) - thành tích tốt nhất lịch sử của một golfer Việt Nam tại giải.

Năm ngoái, tại Taiheiyo Club, Gotemba (Nhật Bản), Anh Minh kết thúc ở vị trí đồng hạng 19. Năm nay, tân sinh viên Đại học Oregon (Mỹ) buộc phải rút lui khỏi giải đấu diễn ra tại Emirates Golf Club (Dubai) do trùng lịch học.

“Được thi đấu tại AAC luôn là một vinh dự lớn. Với tôi, đây là một trong những giải nghiệp dư hay nhất thế giới, nơi mang lại cơ hội hiếm có để chạm tay vào các giải major hàng đầu. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại", Anh Minh bày tỏ.

2.jpg
Nguyễn Anh Minh nhận khen thưởng khi đứng đồng hạng 7 tại AAC 2023.

Không chỉ nổi bật ở AAC, Nguyễn Anh Minh còn là gương mặt tiêu biểu của golf Việt Nam với hàng loạt dấu ấn quốc tế. Anh từng đại diện đội Quốc tế tại Junior Presidents Cup 2024, và góp công lớn trong hai chiến thắng liên tiếp của đội châu Á - Thái Bình Dương trước châu Âu ở Bonallack Trophy 2023 và 2025 - sự kiện đối kháng danh giá mang phong cách Ryder Cup.

“Tôi rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam. Mỗi lần khoác lên mình màu cờ tổ quốc là một cảm xúc đặc biệt. Tôi đã làm được những điều tốt đẹp và hy vọng sẽ tiếp tục mang lại niềm tự hào cho golf Việt Nam", Anh Minh chia sẻ.

AAC quy tụ những golfer nghiệp dư xuất sắc nhất khu vực, được xem là bệ phóng quan trọng để các tài năng trẻ bước ra thế giới. Như thường lệ, nhà vô địch sẽ nhận suất đặc cách dự The Masters và The Open - hai major danh giá nhất làng golf.

Năm nay, giải diễn ra từ ngày 23 - 26/10 trên sân Emirates Golf Club (Dubai). Việt Nam có hai đại diện góp mặt là Nguyễn Đức Sơn và Lê Khánh Hưng.

Những cột mốc nổi bật trong sự nghiệp của Nguyễn Anh Minh:

- Trụ cột giúp đội tuyển golf Việt Nam lần đầu vô địch Giải Đồng đội nam Nghiệp dư châu Á (Nomura Cup 2024).

- HCB đồng đội và HCĐ cá nhân tại SEA Games 2023.

- Á quân US Junior Amateur 2025.

- Tham dự hai giải đấu danh giá US Amateur và The Amateur Championship trong cùng năm 2025.

Trọng Đạt
#Nguyễn Anh Minh #Giải Nghiệp dư châu Á #golf Việt Nam #AAC 2025 #châu Á-Thái Bình Dương #thành tích golf #đấu trường quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục