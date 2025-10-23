Nguyễn Anh Minh tiếc nuối vì vắng mặt tại Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Dù phải vắng mặt đầy đáng tiếc tại Giải Vô địch Nghiệp dư Châu Á - Thái Bình Dương 2025, Nguyễn Anh Minh vẫn tràn đầy hy vọng sẽ trở lại ở mùa giải năm sau, nơi anh luôn xem là “một trong những giải đấu yêu thích nhất” của mình.

“Tôi rất buồn khi không thể tham dự Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Amateur Championship - AAC) năm nay. Tôi đã mong chờ giải đấu này từ lâu, và thật sự thất vọng khi buộc phải rút lui", Nguyễn Anh Minh, hiện xếp hạng 44 thế giới trên bảng xếp hạng nghiệp dư (WAGR), chia sẻ trên trang chủ AAC.

Là một trong những tài năng sáng giá nhất của golf châu Á - Thái Bình Dương, Anh Minh đã ba lần góp mặt tại AAC và tham dự ba khóa huấn luyện AAC Academy.

Golfer 18 tuổi ra mắt giải đấu năm 2022 tại Amata Spring Country Club (Thái Lan), xếp đồng hạng 48. Một năm sau, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cán đích đồng hạng 7 tại Royal Melbourne Golf Club (Úc) - thành tích tốt nhất lịch sử của một golfer Việt Nam tại giải.

Năm ngoái, tại Taiheiyo Club, Gotemba (Nhật Bản), Anh Minh kết thúc ở vị trí đồng hạng 19. Năm nay, tân sinh viên Đại học Oregon (Mỹ) buộc phải rút lui khỏi giải đấu diễn ra tại Emirates Golf Club (Dubai) do trùng lịch học.

“Được thi đấu tại AAC luôn là một vinh dự lớn. Với tôi, đây là một trong những giải nghiệp dư hay nhất thế giới, nơi mang lại cơ hội hiếm có để chạm tay vào các giải major hàng đầu. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại", Anh Minh bày tỏ.

Nguyễn Anh Minh nhận khen thưởng khi đứng đồng hạng 7 tại AAC 2023.

Không chỉ nổi bật ở AAC, Nguyễn Anh Minh còn là gương mặt tiêu biểu của golf Việt Nam với hàng loạt dấu ấn quốc tế. Anh từng đại diện đội Quốc tế tại Junior Presidents Cup 2024, và góp công lớn trong hai chiến thắng liên tiếp của đội châu Á - Thái Bình Dương trước châu Âu ở Bonallack Trophy 2023 và 2025 - sự kiện đối kháng danh giá mang phong cách Ryder Cup.

“Tôi rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam. Mỗi lần khoác lên mình màu cờ tổ quốc là một cảm xúc đặc biệt. Tôi đã làm được những điều tốt đẹp và hy vọng sẽ tiếp tục mang lại niềm tự hào cho golf Việt Nam", Anh Minh chia sẻ.

AAC quy tụ những golfer nghiệp dư xuất sắc nhất khu vực, được xem là bệ phóng quan trọng để các tài năng trẻ bước ra thế giới. Như thường lệ, nhà vô địch sẽ nhận suất đặc cách dự The Masters và The Open - hai major danh giá nhất làng golf.

Năm nay, giải diễn ra từ ngày 23 - 26/10 trên sân Emirates Golf Club (Dubai). Việt Nam có hai đại diện góp mặt là Nguyễn Đức Sơn và Lê Khánh Hưng.