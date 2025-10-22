Tiền Phong Golf Championship 2025: Nơi lan tỏa tinh thần sống đẹp và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

TPO - Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam không chỉ là sân chơi thể thao uy tín, mà còn là hoạt động nhân văn giàu ý nghĩa, nơi mỗi cú swing góp phần tiếp sức cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, chắp cánh cho những ước mơ và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Sáng 22/10 tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức họp báo công bố Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam.

Tham dự buổi họp báo có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; ông Đỗ Công Tuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hoàng Đức Nam - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn; ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội; ông Nguyễn Tân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Ninh Bình; ông Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành; golfer tham dự giải và đồng nghiệp các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam sẽ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025). Trên hành trình hơn bảy thập kỷ qua, Tiền Phong luôn kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng tuổi trẻ Việt Nam, không chỉ bằng ngòi bút, mà bằng những hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao đầy nhân văn, lan tỏa tinh thần sống đẹp và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Qua 8 mùa tổ chức, Tiền Phong Golf Championship đã khẳng định vị thế là một trong những giải đấu uy tín và có sức lan tỏa lớn nhất trong làng golf Việt Nam. Không chỉ chú trọng chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức, giải còn mang giá trị nhân văn sâu sắc với thông điệp “Vì Tài năng trẻ Việt Nam”, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt triển vọng, như: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bảo Châu… “Bên cạnh hệ thống giải đấu nghiệp dư và chuyên nghiệp do Cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức, hệ sinh thái các giải golf do báo Tiền Phong khởi xướng như Giải Vô địch Golf Quốc gia, Giải Golf Tiền Phong Championship - Non sông một dải, và Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, đang dần khẳng định vai trò là những giải đấu đỉnh cao, góp phần nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho các thế hệ golfer trẻ Việt Nam", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Bước sang mùa thứ 9, Tiền Phong Golf Championship 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) - một trong những sân golf có cảnh quan ấn tượng và địa hình thách thức bậc nhất miền Bắc. Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club là dự án trọng điểm của BRG Golf, được thiết kế bởi Nicklaus Design, thương hiệu danh tiếng do huyền thoại golf Jack Nicklaus sáng lập.

“Chúng tôi rất tự hào khi đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship suốt 9 năm qua. Việc lựa chọn Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club là sự kết hợp giữa đẳng cấp thể thao và vẻ đẹp thiên nhiên của Ninh Bình. Chủ tịch Madame Nga cùng Tập đoàn BRG luôn cam kết đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa do báo Tiền Phong tổ chức, đặc biệt là trong việc hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ Việt Nam", ông Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, chia sẻ.

Không chỉ là sân chơi thể thao, mỗi mùa giải Tiền Phong Golf Championship còn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa. Năm nay, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Kangaroo trao 10 máy lọc nước Kangaroo tặng thầy cô giáo và học sinh tại các điểm trường bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (BuaLoi) và số 11 (Matmo), giúp các em sớm ổn định việc học tập.

Tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú - đại diện Tập đoàn Kangaroo, đã trao phần quà tới cô Hoàng Thị Mạo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Bình (Tuyên Quang) và thầy Trần Quốc Vương - Phó Hiệu trưởng Trường Dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng (Lào Cai), đại diện hai điểm trường.

Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 sẽ diễn ra ngày 15/11 tại Legend Valley Country Club, quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế. Các golfer được chia thành 5 bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu vô địch (Best Gross) sẽ được trao cho golfer có điểm số tổng (Gross) tốt nhất (có số gậy thấp nhất) trong ngày thi đấu áp dụng (đều Par 72).

Bên cạnh các giải thưởng "truyền thống", Ban tổ chức cũng công bố cơ cấu giải thưởng Hole in One (HIO) hấp dẫn, gồm các mẫu xe sang như Volvo XC60 Ultra, Geely Monjaro và Lynk & Co 09, đặt tại các hố số 4, 6 và 11. Ông Hoàng Anh Tuấn - Quyền Tổng Giám đốc Tasco Auto, chia sẻ: “Tasco Auto luôn mong muốn mang đến các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship là một phần trong cam kết vì xã hội của chúng tôi, nhằm chung tay tiếp sức và khích lệ những tài năng trẻ Việt Nam".

Không khí trang trọng của Họp báo Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam.

Toàn cảnh buổi họp báo tổ chức tại Grand Vista (Giảng Võ, Hà Nội).

Vận động viên 12 tuổi Nguyễn Khánh Linh - đại diện cho thế hệ golfer trẻ Việt Nam, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ các đại biểu và quan khách.

Cùng với quy mô và chất lượng ngày càng được nâng tầm, bộ cúp của Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 tiếp tục được thiết kế tinh xảo, mang đậm dấu ấn riêng của giải đấu Vì tài năng trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ đồng hành.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Trong không khí cởi mở và thẳng thắn, nhiều câu hỏi được các phóng viên đặt ra tại buổi họp báo, tập trung vào công tác tổ chức giải, ý nghĩa xã hội của chương trình “Vì Tài năng trẻ Việt Nam”, cũng như việc lựa chọn Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) làm địa điểm đăng cai năm nay.