IPS: 'Đường băng' mới giúp golfer Việt chạm học bổng NCAA Mỹ

Tràng An Golf & Country Club là điểm đến đầu tiên của IPS - AJGA tại Việt Nam.

Trong vài năm trở lại đây, cánh cửa học bổng thể thao tại Mỹ đang mở rộng hơn bao giờ hết và golf là một trong những bộ môn được các trường đại học hàng đầu săn đón. Với sự xuất hiện của chuỗi International Pathway Series (IPS) hợp tác chính thức cùng Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA), lần đầu tiên các golfer Việt Nam có cơ hội bước vào “đường băng” chuyên nghiệp để giành học bổng đại học danh giá tại Mỹ, nơi một suất học bổng thể thao có thể trị giá tới 200.000 - 300.000 USD.

Ở Mỹ, hệ thống NCAA Golf quy tụ hàng trăm chương trình đại học có đội tuyển golf, từ Stanford, Arizona State đến Wake Forest. Đây cũng là nơi đã đào tạo nên những tên tuổi lớn của làng golf thế giới như Tiger Woods, Phil Mickelson hay Nelly Korda. Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên quốc tế được tuyển chọn thông qua các giải đấu thuộc hệ thống AJGA, vốn được xem là “cánh cửa vàng” để tiến vào NCAA.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, các golfer trẻ Việt Nam hầu như không có cơ hội trực tiếp thi đấu hoặc được ghi nhận trong hệ thống xếp hạng quốc tế này. Chính vì thế, việc IPS, một hệ thống độc lập được AJGA cấp phép đồng tổ chức ngoài Mỹ, chính thức mở đường cho các vận động viên Việt Nam tham dự không chỉ là tin vui, mà còn là một bước ngoặt lịch sử cho golf trẻ Việt.

Theo đại diện IPS Vietnam Series, giải đấu đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 22- 25/1/2026 tại Tràng An Golf & Country Club (Ninh Bình). Đây là sân đấu đạt chuẩn quốc tế, từng được tạp chí Golf Asia bình chọn là một trong những sân đẹp nhất Đông Nam Á. Thành tích tại giải sẽ được công nhận trong bảng xếp hạng AJGA Performance Based Entry (PBE), yếu tố then chốt trong hồ sơ xét tuyển của các trường đại học Mỹ.

Hiện tại, Việt Nam mới chỉ có vài golfer từng chạm ngưỡng cánh cửa NCAA, như Lưu Thái Dương (University of Washington) hay Trần Lam (California State University)- những người phải mất nhiều năm tìm cơ hội du học và thi đấu qua các hệ thống trung gian. IPS - AJGA Series hứa hẹn sẽ rút ngắn đáng kể con đường này, giúp các tài năng trẻ có cơ hội được tuyển chọn ngay tại quê nhà.

Không chỉ là một sân chơi thể thao, IPS còn được kỳ vọng trở thành cầu nối giáo dục và định hướng nghề nghiệp. Mỗi mùa giải, Ban tổ chức dự kiến mời các chuyên gia tuyển sinh NCAA, HLV đại học Mỹ, cùng những cựu sinh viên du học bằng học bổng golf đến chia sẻ kinh nghiệm, trực tiếp quan sát và lựa chọn vận động viên tiềm năng.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang tìm kiếm hướng đi chuyên nghiệp hóa, việc xuất hiện một “đường băng” hội nhập như IPS không chỉ giúp các golfer trẻ nhìn thấy mục tiêu rõ ràng hơn, mà còn giúp các phụ huynh nhận ra: đầu tư vào golf giờ đây không chỉ là đam mê, mà còn có thể là một khoản đầu tư giáo dục sinh lời bền vững.