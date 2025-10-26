Lê Khánh Hưng mất lợi thế trong cuộc đua vô địch Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Từ vị thế dẫn đầu, Lê Khánh Hưng đã tụt lại phía sau khi chỉ đánh 73 gậy ở vòng 3 Giải Vô địch Golf Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (APAC), qua đó bị nhóm dẫn đầu nới rộng cách biệt lên tới bảy gậy.

Dẫn đầu qua 36 hố tại Emirates Golf Club, Lê Khánh Hưng nhập cuộc vòng 3 Asia-Pacific Amateur Championship (Giải Vô địch Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương) 2025 một cách thuận lợi với 2 birdie trong 3 hố đầu tiên. Dù mắc bogey ở hố 4 kế tiếp, golfer 17 tuổi vẫn kịp lấy lại nhịp độ bằng birdie ở hố 8.

Tuy nhiên, những thử thách thực sự đến ở 9 hố sau khi Khánh Hưng mắc phải những điểm bogey và double bogey đáng tiếc. HCV SEA Games 32 khép lại vòng đấu với birdie ở hố 18, hoàn thành ngày với 73 gậy, qua đó tạm rơi xuống vị trí T4 trên bảng xếp hạng cùng điểm tổng (-10)

Ngôi đầu lúc này thuộc về Taisei Nagasaki (Nhật Bản) với các vòng 67-67-65, tổng điểm -17. Dù cơ hội cạnh tranh chức vô địch trở nên khó khăn hơn, Khánh Hưng vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ quê nhà trước thềm vòng chung kết.

Ở diễn biến khác, đại diện Việt Nam còn lại là Nguyễn Đức Sơn tiếp tục cải thiện điểm số với kết quả 72 gậy (even par) ở vòng 3, qua đó tiến dần trên bảng xếp hạng.

Được đồng tổ chức bởi The Masters Tournament, The R&A và Asia-Pacific Golf Confederation (APGC), AAC là giải đấu danh giá nhất dành cho các golfer nghiệp dư khu vực. Nhà vô địch sẽ nhận vé mời tham dự hai major danh giá nhất thế giới - The Masters và The Open Championship.