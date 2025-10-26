Nhận định Real vs Barca, 22h15 ngày 26/10: Bất phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Real vs Barca, vòng 10 La Liga giữa 2025/26 lúc 22h15 ngày 26/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không nghi ngờ gì, đêm nay tại Bernabeu sẽ là trận El Clasico siêu hấp dẫn, nơi Real được đánh giá cao trước Barca khủng hoảng chấn thương, nhưng kinh nghiệm của Hansi Flick và tài năng của Lamine Yamal có thể tạo ra một kết quả hòa.

Nhận định trước trận đấu Real vs Barca

Real có một khởi đầu tương đối hoàn hảo khi giành được 11 chiến thắng trong số 12 trận trên mọi đấu trường, với thất bại duy nhất là trước Atletico Madrid vào cuối tháng 9. Tại La Liga, đội quân của Xabi Alonso đã thắng 8/9 trận, giành được 24 điểm và đứng đầu BXH, hơn đội xếp sau Barca 2 điểm.

Los Blancos cũng có màn chạy đà như ý cho trận El Clasico khi giành chiến thắng 1-0 tại Champions League, với pha lập công duy nhất của Jude Bellingham vào lưới Juventus. Họ còn trở thành đội ghi nhiều bàn thứ hai với 20 bàn, ít hơn 4 bàn so với chính Barca.

Đội bóng xứ Catalan cũng tốt không kém khi đánh bại Olympiacos 6-1 tại Champions League. Thầy trò Hansi Flick còn cho thấy khả năng phục hồi với chiến thắng trước Girona vào cuối tuần trước, đáp trả trận thua Sevilla 1-4 trước FIFA Days tháng 10.

Có nhiều lo ngại cho Barca khi vấn nạn chấn thương hoành hành, cướp đi nhiều lựa chọn của Flick. Tuy nhiên họ đang xoay xở tương đối ổn, với những nhân tố có khả năng quyết định trận đấu như Lamine Yamal, Marcus Rashford. Bên cạnh đó, các vị khách cũng rất tự tin bởi thành tích ấn tượng trong các cuộc đối đầu Real gần đây, khiến mang lại cảm giác Flick luôn biết cách chế ngự đối thủ trong trận El Clasico.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real vs Barca

Barca đang hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Real trên mọi đấu trường, điều mà họ chỉ làm được dưới thời Pep Guardiola, giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010. Mùa trước, trên hành trình giành cú ăn ba La Liga, Copa del Rey và Supercopa de Espana, đội bóng của Hansi Flick đã giành 4 chiến thắng liên tiếp trước Los Blancos, với tỷ số 4-0 và 4-3 ở La Liga, 3-2 trong hiệp phụ ở trận chung kết Copa del Rey, và 5-2 ở trận chung kết Supercopa.

Trước khi để thua trận sân khách gần nhất tại La Liga trước Sevilla, Barca không thua trận nào trong 15 chuyến làm khách (thắng 11 hòa 4). Ngoài ra, Barca chưa thua 2 trận sân khách liên tiếp kể từ tháng 4/2024.

Có một chi tiết đáng lưu ý, không trận nào trong số 11 trận El Clasico gần nhất (Real thắng 7, Barca thắng 4) tại La Liga kết thúc với tỷ số hòa. Đây là chuỗi trận Siêu kinh điển dài nhất không có trận hòa nào tại kể từ chuỗi 18 trận liên tiếp từ năm 1977 đến năm 1986. Rất có thể mạch trận này sẽ chấm dứt đêm nay.

Thông tin lực lượng Real vs Barca

Real chào đón sự trở lại của Trent Alexander-Arnold, DanI Carvajal và Dean Huijsen, nhưng Antonio Rudiger vẫn vắng mặt vì chấn thương cơ. Họ cũng không có David Alaba song Dani Ceballos đã tái xuất. Hàng công của Los Blancos cũng rất hứa hẹn khi Bellingham sẵn sàng kết hợp với Franco Mastantuono, Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Bên phía Barca, ​​Frenkie de Jong đã trở lại tập luyện nhưng Jules Kounde đã bỏ lỡ hai buổi tập trước trận El Clasico. Raphinha nhiều khả năng cũng không kịp hồi phục chấn thương gân kheo, để danh sách chấn thương dài thêm sau khi đã có Joan Garcia, Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Robert Lewandowski và Dani Olmo. Như vậy, Yamal, Fermin Lopez và Marcus Rashford có thể tạo thành bộ ba tấn công phía sau Ferran Torres còn Ronald Araujo chơi trung tâm hàng phòng ngự cùng với Pau Cubarsi.

Đội hình dự kiến Real vs Barca

Real: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Barca: Szczesny; E Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran

Dự đoán tỷ số Real 2-2 Barca