HLV Ishii phá vỡ im lặng giữa tình hình rối ren của bóng đá Thái Lan

TPO - Trong lần đầu lên tiếng kể từ khi bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải, HLV Ishii kêu gọi CĐV cần giữ bình tĩnh để ủng hộ đội nhà.

"Kể từ ngày FAT thông báo chấm dứt hợp đồng của tôi và các thành viên trong ban huấn luyện, tôi tin nhiều người đã sốc và buồn. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu lớn nhất là đưa tuyển Thái Lan dự World Cup 2030. Đó không chỉ là ước mơ của chúng tôi, mà của tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan", HLV Ishii lần đầu lên tiếng sau vụ bị sa thải.

"Đó là lý do chúng ta cần thay đổi thái độ (không tẩy chay đội tuyển - PV) khi Thái Lan đối đầu Sri Lanka và trận tiếp đón Turkmenistan trên sân nhà. Trận đấu vào ngày 13/11 (giao hữu Singapore) cũng có tính chất quan trọng", HLV Ishii bày tỏ.

"Với mỗi tiếng hò reo của CĐV, các cầu thủ sẽ tiến thêm một hoặc 2 bước. Chính tôi cũng tìm thấy sự khích lệ mạnh mẽ từ đó. Đây là lúc bóng đá Thái Lan đoàn kết để tiến lên phía trước. Từ FAT đến người hâm mộ, chúng ta cần hướng về một và nghiêm túc cho mục tiêu đưa bóng đá Thái Lan phát triển hơn. Tôi mong được thấy lá cờ Thái Lan ở World Cup", HLV Ishii tuyên bố.

Chiến lược gia Nhật Bản lên tiếng giữa tình hình loạn lạc của bóng đá Thái Lan. Sau quyết định sa thải HLV từ FAT, làng bóng đá xứ chùa vàng "chia 5, xẻ 7" để cùng nhận định về cái kết HLV Ishii phải hứng lấy. Theo Thairath, nhiều CĐV Thái Lan bất bình khi HLV Ishii bị sa thải và cùng nhau kêu gọi tẩy chay đội tuyển.

Cụ thể, một nhóm CĐV đã phát động chiến dịch không đến xem đội tuyển đối đầu Singapore ở trận giao hữu vào tháng 11. Họ nhận định HLV Ishii đã làm tốt công việc, đưa đội tuyển hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn, trước khi bị FAT sa thải lạnh lùng.

CĐV Thái Lan đến tận trụ sở để phản ứng.

Trước đó, Thairath đưa tin một người đến tận trụ sở FAT, giương cao khẩu hiệu để phản ứng cơ quan đứng đầu bóng đá Thái Lan. CĐV này nêu quan điểm: "HLV Ishii nắm tỷ lệ thắng 53% khi dẫn dắt Thái Lan, giúp đội tuyển sắp tiến đến VCK Asian Cup 2027. Tại sao quyết định sa thải lại đưa ra lúc này?.

Không chỉ người hâm mộ Thái Lan, giới chuyên môn và một số danh thủ bóng đá nước này đã đứng về phía HLV Ishii. Họ chỉ trích FAT và cá nhân Chủ tịch Madam Pang vì đột ngột sa thải HLV Ishii nhưng không đưa ra lý do trong những ngày đầu.

Sau đó, Madam Pang đã xuất hiện, nói HLV Ishii bị sa thải vì không còn phù hợp với kế hoạch dài hạn của bóng đá Thái Lan. Trước câu hỏi về chuyện ông Ishii bị đối xử bất công, người đứng đầu FAT khẳng định chiến lược gia Nhật Bản sẽ được đền bù hợp đồng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, nhận xét "không phù hợp" của Madam Pang với HLV Ishii bị chỉ trích mâu thuẫn. Trước khi chia tay Thái Lan, HLV Ishii giúp tuyển Thái Lan vươn lên hạng 96 - thành tích tốt nhất của "Voi chiến" trong 17 năm qua. Với mục tiêu lớn nhất của tuyển Thái Lan hiện tại là vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, HLV Ishii và học trò đã làm tốt trước khi mọi thứ bị bỏ dở trước 2 trận cuối.

HLV Ishii tiết lộ đã được FAT triệu tập vào một cuộc họp, sau đó nhận quyết định sa thải. Quá trình sa thải xảy ra chóng vánh, khiến HLV Ishii và các thành viên trong ban huấn luyện hoàn toàn bất ngờ.

Chiều 22/10, FAT bổ nhiệm Anthony Hudson làm tân HLV Thái Lan. Tân HLV Thái Lan từng là HLV tạm quyền của tuyển Mỹ. Hudson từng dẫn dắt CLB BG Pathum United, đạt tỷ lệ thắng hơn 58%. Ông có kinh nghiệm với bóng đá Thái Lan và đã dẫn dắt các đội tuyển cạnh tranh suất dự World Cup như New Zealand, Qatar và Saudi Arabia.

Trong ngày ra mắt truyền thông, tân HLV Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu của ông là đưa "Voi chiến" dự World Cup 2030.