Thể thao

Google News

700 vận động viên tranh giải pickleball có tiền thưởng hơn 1 tỷ đồng

Trọng Đạt

Ngày 24/10, tại cụm sân Happyland (Long Biên, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải VTV A.O. SMITH Pickleball Open 2025 trong bầu không khí hào hứng và tràn đầy năng lượng.

1.jpg

Đây là sự kiện thể thao quy mô được tổ chức bởi Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam và TD Media, dưới sự điều hành chuyên môn của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng sự phối hợp của Vietcontent.

700 vận động viên sẽ tranh tài ở 11 nội dung khác nhau, bao gồm: đôi open (đôi nam, đôi nam nữ); đôi phong trào dưới 35 tuổi và trên 35 tuổi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ); cùng các nội dung đặc biệt dành cho nghệ sĩ, doanh nhân và người nổi tiếng.

Tổng giá trị giải thưởng vượt ngưỡng 1 tỷ đồng, với mức thưởng cho từng nội dung dao động từ 5 đến 60 triệu đồng, kèm theo cúp, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ. Danh hiệu MVP (Vận động viên xuất sắc nhất giải) sẽ nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

"Pickleball không chỉ là một môn thể thao giải trí, mà đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống lành mạnh và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội", ông Nguyễn Thanh Lâm - TGĐ Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ khai mạc.

z7150746450537-7d0cf593fa00555ab689fb2cfaa020e2.jpg

Giải đấu năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều VĐV, nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng như anh em Quang Dương - Bảo Dương, tài năng trẻ Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Minh Quân, Đạt "trố", Đắc Tiến, Ngọc Triệu, Nguyễn Anh Thắng hay nữ doanh nhân Lê Bách Hợp, ca sĩ Hà Lê, hoa hậu Vũ Thúy Quỳnh, MC Võ Thành Trung, Ngô Chí Lan, diễn viên Chí Nhân, cựu tuyển thủ bóng đá Đỗ Thị Ngọc Châm.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay là việc ứng dụng công nghệ IRS (Instant Replay System), lần đầu tiên được triển khai tại một giải Pickleball ở Việt Nam. MK Vision, đơn vị đồng hành công nghệ, đã triển khai hệ thống hiện đại với 10 camera độ phân giải cao, phủ trọn toàn bộ khu vực sân thi đấu.

Các trận đấu được tổ chức theo Luật Pickleball USA chuẩn quốc tế. Ngoài các trận đấu chính thức, khán giả còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu thể thao dành cho cộng đồng và gia đình.

Đáng chú ý nhất là hoạt động đấu giá từ thiện với cây vợt có chữ ký của anh em Quang Dương - Bảo Dương. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được ủng hộ cho Quỹ Tấm lòng Việt - đơn vị vận hành trực tiếp chương trình "Trái tim cho em" của Đài truyền hình Việt Nam - hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trọng Đạt
#Pickleball Việt Nam #giải đấu pickleball #thể thao Việt Nam #giải thưởng lớn #công nghệ IRS #đấu giá từ thiện #VTV Pickleball

