Diễn viên Phạm Anh Tuấn cùng dàn sao tại Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper

TPO - Trong năm đầu tiên tổ chức, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Chung tay vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn thu hút gần 200 vận động viên, trong đó có không ít người nổi tiếng tham dự.