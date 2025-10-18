Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Diễn viên Phạm Anh Tuấn cùng dàn sao tại Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper

Thanh Hải - Trọng Đạt - Hồng Vĩnh - Như Ý - Trọng Tài - Trọng Quân

TPO - Trong năm đầu tiên tổ chức, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Chung tay vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn thu hút gần 200 vận động viên, trong đó có không ít người nổi tiếng tham dự.

z7129000829113-895e69cd510a69d2bbc9a11dcdc8282a-1244.jpg
Diễn viên Phạm Anh Tuấn là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Chung tay vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Như anh chia sẻ, ý nghĩa vì cộng đồng, mang lại những điều tốt đẹp cho các bệnh nhân nhí khiến anh không thể bỏ lỡ giải đấu.
z7128620710377-68947f88cc3ba4048a2128f9deb87919.jpg
Mặc dù mới chơi pickleball được hơn 7 tháng, song chàng diễn viên của Gạo nếp gạo tẻ, Ngược chiều nước mắt, Cả một đời ân oán, Trở về giữa yêu thươngPhố trong làng vẫn tự tin đến với giải đấu. Như anh nói, bên cạnh mục đích cao đẹp, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Chung tay vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn còn mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ.
z7129000832887-9c42f8b9af0e0fc5da32b866a18ce025.jpg
z7128620715269-58c4c823a78acf99cddfb5cffd91ed04.jpg
z7128806668447-cff298f737410cc1275b470c90d68e4c.jpg
Trong ngày thi đấu 18/10, Phạm Anh Tuấn đã có khoảng thời gian vui vẻ khi nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ.
z7128615549102-68b624438504c45d5323fc51d171454c.jpg
Phạm Anh Tuấn cùng bạn chơi, diễn viên Vương Trọng Trí, đã tạo nên nhiều pha bóng đẹp mắt, cống hiến những trận đấu mang đến nhiều cảm xúc.
z7129011173839-a6a342443671d58a1e7d8f319d53a2db.jpg
Tương tự Phạm Anh Tuấn, Vương Trọng Trí cho biết, anh rất hào hứng tham gia giải đấu, bởi vừa có thể thỏa mãn đam mê vừa mang lại các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
z7128850726174-2368151661a1cb76c0c2d757798f09c2.jpg
Chàng diễn viên đang gây sốt với với vai Đại trong phim Gió ngang khoảng trời xanh theo đuổi lối sống năng động, tích cực và phải lòng pickleball khi nói rằng môn thể thao này phù hợp với thể trạng, vận động nhẹ nhàng nhưng đầy sảng khoái, giải phóng năng lượng và tinh thần thoải mái.
z7128635333912-e3e6c5f3b6b2e5fcc40e8af8f274ef66.jpg
Thi đấu tại tại Cụm sân HappyLand Pickleball ngày 18/10 còn có diễn viên Lê Trung Đông (Đông Cửu), người gây ấn tượng sâu sắc qua các vai diễn trong các bộ phim ngắn như Tứ đại mỹ nhân, The Family, Bình minh phía trước...
z7128718318633-8771dd6e8544af74af8bf4e928fd7145.jpg
Cặp với Lê Trung Đông là diễn viên, người mẫu Việt Khoa.
z7129000859615-a772b7792b883e0ac4c0ac9f13e87c1b.jpg
z7128635333912-e3e6c5f3b6b2e5fcc40e8af8f274ef66.jpg
z7128636216289-046cd2c1e60227c6d06a096e00384601.jpg
Cùng với cặp Phạm Anh Tuấn - Vương Trọng Trí, cặp Lê Trung Đông - Việt Khoa cũng cho thấy các diễn viên không chỉ tài năng diễn xuất mà còn rất mạnh mẽ trên sân pickleball.
z7128849463616-e0330da0225ec562d1f2d90b8a36b6a8.jpg
Ngoài các ngôi sao giải trí, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Chung tay vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn còn vinh dự chào đón bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.
z7128636667494-d80575d1bc2c1950402da30403e29d1b.jpg
Nhà vô địch Olympic môn bắn súng Hoàng Xuân Vinh cũng thi đấu hào hứng.
z7128816754025-eccd22c88a83c9101abcff5afaea305f.jpg
nói về giải đấu, cựu danh thủ Đặng Phương Nam nhấn mạnh, không gì tuyệt vời hơn khi đến với một giải đấu có nhiều anh em bè bạn thi đấu, lại góp phần mang lại các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Thanh Hải - Trọng Đạt - Hồng Vĩnh - Như Ý - Trọng Tài - Trọng Quân
#Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn #Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper #Giải JEEP Pickleball Tournament #JEEP Pickleball #Giải Pickleball báo Tiền Phong #Tiền Phong Pickleball #Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn #pickleball Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục