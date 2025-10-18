Diễn viên Phạm Anh Tuấn cùng dàn sao tại Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper

TPO - Trong năm đầu tiên tổ chức, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Chung tay vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn thu hút gần 200 vận động viên, trong đó có không ít người nổi tiếng tham dự.
Trong ngày thi đấu 18/10, Phạm Anh Tuấn đã có khoảng thời gian vui vẻ khi nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ.
Cùng với cặp Phạm Anh Tuấn - Vương Trọng Trí, cặp Lê Trung Đông - Việt Khoa cũng cho thấy các diễn viên không chỉ tài năng diễn xuất mà còn rất mạnh mẽ trên sân pickleball.