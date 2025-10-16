Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Những giải thưởng hấp dẫn chờ đón các vận động viên tại Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn chính thức khởi tranh ngày 18/10/2025 với nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón các cặp đôi vận động viên.

jeep-pickleball-7.png

Vào ngày 18/10 tại Cụm sân HappyLand Pickleball - 139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn sẽ chính thức khởi tranh.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2025, tri ân các thế hệ doanh nhân, những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế, là lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh pickleball phát triển rất nhanh, trở thành môn thể thao thu hút đông đảo người tham gia, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức với mong muốn trở thành một sân chơi bổ ích, đồng thời tăng cường giao lưu, tình đoàn kết giữa những doanh nhân và công chúng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ trên lĩnh vực kinh doanh mà còn trên sân chơi thể chất.

Bên cạnh đó, với tinh thần Thể thao - Kết nối - Sẻ chia, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn còn đóng vai trò cầu nối của lòng nhân ái, gây quỹ ủng hộ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi đường bóng, mỗi trận đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là một hành động sẻ chia, một tấm lòng hướng thiện vì cộng đồng.

z7119660013216-14588cb7854106ce1e93d2d3a3209878.jpg
giai-nhi-doi-nam-o40.png
z7119653679653-436dc0f9c8e2ae00957ae826d0d51fa7.jpg
z7119660046711-2c1457cf8fae90bbe7d5e4467ef2600b.jpg
giai-nhi-doi-nam-u40.png
z7119653715029-9dc1bf2759415502e5b51c70cccbf3d5.jpg
z7119660155982-01e1b213a8ac1824543a23d972b76bed.jpg
giai-nhi-doi-nam-nu-o40.png
z7119653747437-00e545c7a3dfd6af1a82a8d26f04c0ca.jpg
z7119660229270-f54d26b04ab54fd529d7686d6947d29a.jpg
giai-nhi-doi-nam-nu-u40.png
z7119653813140-278d247283a7674f3ea1403fc98d1737.jpg

Trong năm đầu tiên tổ chức, các vận động viên của Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn thi đấu hai nội dung, Đôi Nam và Đôi Nam Nữ, chia theo hai nhóm tuổi, gồm dưới 40 tuổi và từ 40 tuổi trở lên.

Các cặp đôi vận động viên đạt giải Nhất ở hai nội dung sẽ nhận được bộ phần thưởng gồm Cúp, tiền mặt 5.000.000 đồng, cùng kính mát thời trang từ nhà tài trợ Đăng Quang Watch, giày thể thao từ nhà tài trợ Wika Sports và 1 thùng bia SABECO. Giải Nhì ở hai nội dung bao gồm Cúp, tiền mặt 3.000.000 đồng, bút ký sang trọng từ Đăng Quang Watch, balo thể thao Wika Sports và 1 thùng bia SABECO. Với đồng giải Ba, bộ phần thưởng gồm Cúp, tiền mặt 2.000.000 đồng, bút ký sang trọng từ Đăng Quang Watch, bộ trang phục thể thao Wika Sports và 1 thùng bia SABECO.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra lúc 10h00 ngày 17/10, Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn chính thức khởi tranh vào ngày 18/10. Các vận động viên check-in lúc 6h30 và Lễ khai mạc diễn ra lúc 7h00, sau đó bước vào thi đấu vòng bảng lúc 7h30. Dự kiến các trận tứ kết, bán kết và chung kết diễn ra từ 12h00 đến 13h30. Lễ trao giải và bế mạc được tổ chức ngay sau đó tại Cụm sân HappyLand Pickleball - 139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội.

boc-tham.png
lich-trinh.png
dia-diem-thi-dau.png
Thanh Hải
#Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper - Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn #Giải JEEP Pickleball Tournament by Tien Phong Newspaper #Giải JEEP Pickleball Tournament #JEEP Pickleball #giải Pickleball báo Tiền Phong #Vì bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

