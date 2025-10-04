'Đừng nghiêm trọng hóa tranh cãi giữa Lý Hoàng Nam - Trương Vinh Hiển'

TPO - Theo Trọng tài pickleball cấp quốc gia Lê Phi Hùng, những tranh cãi hoặc phản ứng là điều khó tránh khỏi trong thể thao, không nên bị trầm trọng quá mức và đẩy câu chuyện đi xa.

Mới đây tại giải PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 đang diễn ra tại Đà Nẵng, tranh cãi đã nổ ra ở trận bán kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Set 1, Hoàng Nam ghi 11 điểm liên tiếp để thắng 11-5. Sang set 2, Vinh Hiển xuất sắc thắng lại 11-9, trong đó có tình huống Vinh Hiển "call out" (bóng ngoài sân) còn Hoàng Nam "call in" (bóng trong sân), cuối cùng trọng tài xác định "bóng in". Ở set 3 quyết định, hai pha bóng Vinh Hiển giơ tay "call out" còn Hoàng Nam "call in", kết thúc bằng phán quyết "bóng out" của trọng tài. Set này Vinh Hiển thắng 11-6, giành quyền vào chung kết đơn nam chuyên nghiệp còn Hoàng Nam giành huy chương đồng bởi đối thủ Thomas Yu bỏ cuộc vì lý do sức khỏe.

Trong trận đấu, không ít lần Hoàng Nam cũng như Vinh Hiển đều tỏ ra bực bội nhưng cả hai vẫn bắt tay nhau khi màn so tài khép lại, trước khi tiếp tục lời qua tiếng lại bên ngoài.

Trọng tài pickleball cấp quốc gia Lê Phi Hùng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Trọng tài pickleball cấp quốc gia Lê Phi Hùng cho biết, trong pickleball cũng như nhiều môn thể thao khác, các tình huống gây tranh cãi không hề hiếm gặp.

"Ở những giải tầm cỡ và các trận đấu quan trọng, áp lực rất lớn đòi hỏi trọng tài phải có phản xạ tốt, thần kinh tốt để nắm bắt tình huống cũng như đưa ra các quyết định trong thời gian ngắn", trọng tài Lê Phi Hùng nói, "Vì vậy, sai sót nếu có là điều không thể tránh khỏi".

Từng điều hành rất nhiều giải pickleball chuyên nghiệp tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời là Tổng trọng tài Giải Giải Pickleball Việt Nam - Cúp Hyundai Thành Công 2025, trọng tài Lê Phi Hùng cho biết, khi chưa áp dụng công nghệ hỗ trợ vào trận đấu, những quyết định của trọng tài cần được tôn trọng bởi đôi khi các vận động viên cũng bị cảm xúc chi phối hoặc không ở góc quan sát tốt.

Trọng tài Lê Phi Hùng đánh giá cao năng lực cũng như thái độ các tay vợt Việt Nam.

Trở lại với trận đấu giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển, trọng tài Lê Phi Hùng cho rằng những phản ứng trong và sau trận đấu của các vận động viên là điều thường thấy trong thể thao, không nên bị trầm trọng quá mức hay đẩy câu chuyện đi xa.

"Từng điều hành các trận quan trọng, giá trị giải thưởng lớn có sự tham gia của Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân, sau khi tôi đưa ra một quyết định, dù có lợi cho họ, họ vẫn nói với tôi, anh ơi, em nghĩ tình huống đó như này, như kia", ông Lê Phi Hùng chia sẻ, "Hoàng Nam cũng vậy. Là tay vợt tennis gạo cội trước khi chuyển sang pickleball, tôi luôn đánh giá cao Hoàng Nam với những cư xử đúng mực, đàn anh để trở thành tấm gương cho lớp trẻ. Bên cạnh năng lực chuyên môn, tôi nhận thấy các tay vợt của Việt Nam cũng có nền tảng đạo đức tốt, hành xử chuyên nghiệp và fairplay.

Như tôi biết, các vận động viên tốp đầu Việt Nam, từ Hoàng Nam, Vinh Hiển, Minh Quân hay Trịnh Linh Giang đều có mối quan hệ tốt với nhau, cư xử quân tử và rất đàn ông. Dĩ nhiên vì tính chất thể thao là cạnh tranh, nên trong các trận đấu cụ thể họ có thể bị cảm xúc chi phối, thậm chí mất kiểm soát một chút, nhưng sau đó, tất cả đều nhanh chóng quên đi, nỗ lực để tốt hơn và hướng đến những trận đấu khác, mục tiêu khác".