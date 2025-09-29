Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 500 triệu quyên góp từ thiện tại giải Pickleball hướng về đồng bào lũ lụt

Hân Nguyễn

Ngày 28/9, giải thi đấu Pickleball hướng về đồng bào lũ lụt do ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao đến tay các hoàn cảnh khó khăn tại các vùng lũ lụt.

Sáng 28/9, tại sân Happy Land (Long Biên, Hà Nội), giải thi đấu Pickeball Tôi là người Việt Nam - Hướng về đồng bào lũ lụt do ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức đã quy tụ 32 cặp vận động viên.

th1.jpg

Với mục đích, ý nghĩa cao đẹp, mỗi cặp VĐV tham gia giải đấu đã quyên góp 5 triệu đồng. Nhiều VĐV, mạnh thường quân là bạn bè của ca sĩ Tuấn Hưng cũng đã tham gia quyên góp với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

th2.jpg

Chia sẻ về ý tưởng giải đấu, ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh lên kế hoạch từ hơn một tháng trước và cũng chỉ kêu gọi những người anh em, bạn bè thân thiết tham gia, với mục tiêu là góp tiền làm thiện nguyện.

th3.jpg

Toàn bộ số tiền quyên góp được, khi sắp xếp được thời gian và điều kiện, đoàn sẽ đi miền trung. Trong trường hợp không thực hiện được, số tiền sẽ được gửi thẳng đến Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

th4.jpg

Cũng từ ý nghĩa, mục đích của giải nên cơ cấu giải thưởng cho các đôi giành giải Nhất, Nhì và ba chỉ có cup và kỷ niệm chương.

Hân Nguyễn
#Pickleball #Ca sĩ Tuấn Hưng #quyên góp từ thiện #đồng bào lũ lụt

