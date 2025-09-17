Giải pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 hướng đến kỷ lục thế giới

Sau khi bán hết vé các hạng VIP, VVIP ngay trong ngày đầu tiên mở bán, Ban tổ chức giải pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 đang hướng đến kỷ lục trở thành giải pickleball có lượng khán giả đến sân xem trực tiếp lớn nhất thế giới.

Chiều 17/9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ danh xưng PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

PPA Tour Asia là phiên bản Châu Á của PPA Tour - sân chơi đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của bộ môn pickleball. PPA Tour Asia hiện do UPA Asia điều hành, đã khởi động từ đầu tháng 7 năm nay, trải qua 4 chặng ở cấp độ Open ở Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) và TP.HCM (Việt Nam).

Giải đầu tiên của hệ thống PPA Tour Asia ở cấp độ Cup, MB Vietnam Cup 2025, sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn & Làng Thể thao Tuyên Sơn (thành phố Đà Nẵng) từ ngày 30/9 đến 04/10. Giải dự kiến quy tụ hơn 120 vận động viên chuyên nghiệp, 1.000 vận động viên phong trào trong và ngoài nước thi đấu các nội dung đơn nam - nữ và đôi nam - nữ (chuyên nghiệp) cũng như 38 nội dung cho các hạng phong trào. Ngoài ra, lần đầu tiên giải đấu cũng tổ chức một nội dung riêng dành cho các nghệ sĩ Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có nhiều ngôi sao lớn của làng vợt quốc tế đăng ký tham dự như “G.O.A.T.” Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian và Alix Truong… Điểm số từ các giải đấu hệ thống PPA Tour Asia 2025 sẽ được tính vào một bảng xếp hạng riêng - nơi các vận động viên cạnh tranh cho danh hiệu số 1 châu lục.

Theo Ban tổ chức, các hạng vé VIP, VVIP đã được bán hết ngay trong ngày đầu tiên mở bán. Khán giả sở hữu loại vé này được hưởng nhiều đặc quyền, như sử dụng chung VIP Lounge với các vận động viên hàng đầu và một số tiện ích khác tại khu vực nhà thi đấu. Điều này khiến giải đấu tự tin xác lập kỷ lục, trở thành giải pickleball có lượng khán giả đến sân xem trực tiếp lớn nhất thế giới bởi sức chứa của Cung Thể Thao Tiên Sơn có thể lên đến 6.000 khán giả.