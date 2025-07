Bẫy lừa đảo trong nhóm 'Newbie Pickleball

TPO - Thời gian gần đây, nhiều thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện với hình thức tinh vi như giả danh cán bộ công an, giảng viên, tạo nhóm thể thao Pickleball hay nhóm từ thiện để chiếm đoạt tiền tỷ từ nạn nhân. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.

Gần đây, Công an TP Hà Nội ghi nhận hàng loạt thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người dân thông qua mạng xã hội, ứng dụng và cả hình thức giao dịch kinh doanh truyền thống. Các đối tượng thường giả danh người có uy tín như giảng viên, cán bộ công an, nhà từ thiện hoặc tạo lập các nhóm sở thích về thể thao để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.

Một trường hợp điển hình là chị N. (trú tại Hà Nội), tham gia nhóm "Newbie Pickleball" trên mạng xã hội và được một người giới thiệu là “Trưởng phòng của tập đoàn công nghệ viễn thông lớn” mời đầu tư vào trò chơi trực tuyến sinh lời cao. Tin tưởng, chị N. đã đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng. Khi muốn rút tiền, hệ thống báo lỗi vi phạm và yêu cầu đóng thêm phí. Phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chị N. đã trình báo Công an.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các nhóm Pickleball hay nhóm thể thao tương tự trên mạng, không nên chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư khi chưa rõ thông tin.

Lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin dữ liệu dân cư, cài đặt phần mềm giả mạo để chiếm đoạt quyền kiểm soát điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Công an TP Hà Nội khẳng định việc cập nhật dữ liệu dân cư sẽ được thực hiện tự động trên ứng dụng VNeID, người dân tuyệt đối không nên cung cấp thông tin hay cài ứng dụng lạ khi có yêu cầu từ người lạ tự xưng là công an.

Một thủ đoạn khác là giả danh giảng viên đại học để đặt mua văn phòng phẩm, thiết bị nhà trường có giá trị lớn. Sau đó, đối tượng yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh lấy hàng từ một đối tác khác (thực chất là đồng bọn của kẻ lừa đảo) và yêu cầu chuyển tiền cọc hàng trước.

Anh V. (Hà Nội) là nạn nhân gần đây khi nhận “gói thầu” hơn 2 tỷ đồng để cung cấp 300 bộ giường tầng cho một trường đại học. Sau khi chuyển gần 1 tỷ đồng đặt cọc cho đối tác theo chỉ định của đối tượng lừa đảo, anh phát hiện bị lừa và trình báo Công an.

Cơ quan công an cảnh báo, người dân cẩn trọng khi giao dịch mua bán trên mạng, kiểm tra kỹ thông tin trực tiếp với đơn vị, cá nhân mua hàng. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc nếu chưa xác minh đầy đủ thông tin người mua hàng và đơn vị sử dụng.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi được dàn dựng kỹ lưỡng xuất hiện nhiều vào thời gian qua là "bắt cóc online" tống tiền gia đình. Khoảng 1h sáng 1/7, ông N. (trú tại Lạng Sơn) trình báo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) về việc con trai ông - tên P. - hiện là sinh viên đại học bị đe dọa bắt cóc.

Kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến nhà nghỉ hoặc những nơi khác theo yêu cầu và "đe dọa" giữ bí mật.

Công an nhanh chóng xác minh, phát hiện P. đang ở một nhà nghỉ. Các đối tượng đã giả danh công an, gửi lệnh bắt giữ, cáo buộc anh liên quan đến ma túy, rửa tiền và yêu cầu chuyển 20 triệu đồng để điều tra. Do hoảng loạn, anh P. đã gọi người thân chuyển tiền. May mắn, vụ việc được ngăn chặn kịp thời.

Vừa qua, cơ quan công an tiếp nhận trình báo về thủ đoạn lừa đảo quay số ủng hộ từ thiện. Theo đó, vào ngày 16/6, chị N. (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia ứng dụng "Lotus Chat" để kết bạn.

Một tài khoản tự xưng là tư vấn viên mời chị tham gia nhóm quay thưởng, ủng hộ trẻ em bệnh hiểm nghèo. Ban đầu, chị chuyển tiền nhỏ và nhận lại tiền lời, khiến chị tin tưởng. Sau đó, chị liên tục chuyển tiền, lên tới gần 1 tỷ đồng để “được nhận thưởng lớn”. Đến khi bị thúc ép chuyển thêm tiền, chị mới nghi ngờ và trình báo công an.

Qua vụ việc, cơ quan công an cảnh báo, cần cảnh giác trước những lời mời kết bạn, chia sẻ tâm sự trên mạng để tiếp cận, dụ dỗ tham gia các nhóm trò chuyện, quay thưởng hoặc hoạt động từ thiện trá hình, với hình thức nạp tiền, chuyển khoản để nhận thưởng có giá trị lớn. Đồng thời cẩn trọng khi tham gia ứng dụng, trang web đầu tư tài chính online quảng cáo lợi nhuận cao vì rất có thể sẽ gặp nhiều rủi ro.