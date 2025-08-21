Võ Trà Giang-đằng sau một tiktoker mê pickleball

TPO - Võ Trà Giang là một hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ hiện đại: năng động, bản lĩnh và đa tài. “Mình đến với Pickleball như một cái duyên tự nhiên khi đam mê thể thao sẵn trong huyết quản. Nếu một ngày không được chơi thể thao, thực sự mình thấy rất bứt rứt”-Trà Giang chia sẻ.

Nếu lần đầu gặp Võ Trà Giang, nhiều người có thể sẽ lầm tưởng cô với một VĐV chuyên nghiệp bởi phong cách năng động, trẻ trung, khoẻ khoắn đậm chất “sport”. Tuy nhiên, cô lại là giám đốc công ty CM Sport – một đơn vị chuyên tổ chức sự kiện thể thao và phát triển các phong trào rèn luyện sức khỏe, và cũng là một tiktoker có tiếng.

Trước khi được biết đến trong cộng đồng Pickleball, Trà Giang đã chơi nhiều môn thể thao như cầu lông và bóng bàn, bóng chuyền. Những bộ môn này không chỉ giúp cô rèn luyện thể lực mà còn cả sự dẻo dai, phản xạ và khả năng tư duy chiến thuật, những yếu tố làm nền tảng để cô “nhập môn” Pickleball rất nhanh chóng.

Có lẽ vì vậy mà chỉ sau khoảng nửa năm làm quen với Pickleball, Trà Giang đã nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành tích nổi bật. Có thể kể đến chức vô địch đôi nữ hạng KOL tại giải Mic Group, một giải đấu quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới sáng tạo nội dung và thể thao phong trào; Vô địch đồng đội Tiktoker tranh cúp Soxter; Vô Địch Đôi Nữ MayMay 4.1; Nhì Đôi Nam Nữ 4.6 D&D; Nhì Đôi Nữ 4.6 Open Nhật Anh Mobile; Nhì VPO Đôi Nam Nữ 5.0; Nhì D-Joy Tour Leg 1 Đôi Nam Nữ Intern, và rất nhiều thành tích khác ở hạng mục KOL, KOC....

“Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai đam mê thể thao đều có phần nào đó chất “hiếu thắng” trong mình. Đó cũng là chất xúc tác để tôi luôn hướng đến các đỉnh cao mới trong công việc cũng như cuộc sống. Với Pickleball, ban đầu tôi chỉ muốn thử một môn thể thao mới, nhưng càng chơi càng thấy thú vị, hấp dẫn. Quan trọng hơn qua Pickleball, tôi có thêm sân chơi mới để tăng sự kết nối với những người cùng sở thích, đam mê”-Võ Trà Giang cho biết.

Làm hết mình, chơi hết sức

Trên nền tảng Tiktok, Trà Giang thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về kỹ thuật chơi Pickleball, những bài học rút ra từ thể thao, cũng như các hoạt động gắn kết cộng đồng như giao lưu, thi đấu, hay đơn giản là truyền động lực để mọi người bắt đầu một lối sống lành mạnh hơn.

Nói chuyện với Trà Giang, có thể cảm nhận rõ điểm đặc biệt ở cô là sự kết hợp hài hòa giữa vai trò một nhà quản lý, một người sáng tạo nội dung và một VĐV phong trào. Trà Giang cho biết, dù bận rộn với công việc điều hành doanh nghiệp, cô vẫn giữ cho mình thói quen rèn luyện mỗi ngày, luôn có mặt trong các sự kiện thể thao và không ngừng thử thách bản thân ở những sân chơi mới. Thể thao đã giúp cô thêm sự dẻo dai để khi “vào việc” cũng có thể làm một cách tối đa.

Chính điều đó đã giúp cô luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi ngày mới, và qua đó lan toả cảm hứng đến cộng đồng. Với Trà Giang, làm hết mình và chơi cũng phải hết sức. Niềm đam mê Pickleball đã đưa Trà Giang và CM Sport đến với giải Pickleball Doanh nhân trẻ toàn quốc 2025, diễn ra sắp tới tại Quảng Ninh, với tư cách nhà tài trợ kim cương.

Giải Pickleball doanh nhân trẻ sẽ quy tụ hàng loạt tên tuổi có tiếng trong làng Pickleball Việt Nam, các nghệ sỹ và KOLS, nhà báo… Giang chia sẻ bên cạnh tập luyện để có thể thi đấu tốt, tham dự giải cũng là cơ hội để cô học hỏi kinh nghiệm kinh doanh của các bậc tiền bối đi trước. “Đây là giải đấu có quy mô lớn và vô cùng ý nghĩa trong việc kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ. Với cương vị Giám đốc Công ty CM Sport, tôi rất vui và vinh dự khi được đồng hành cùng giải đấu”-Trà Giang cho biết.