CLB Pickleball CAND về nhất tại giải vô địch pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2025

CLB Pickleball Công an nhân dân (CAND) Junior đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương tại Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ Quốc gia 2025 với 10 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

CLB Pickleball CAND Junior gồm 40 vận động viên nhí cùng ban huấn luyện dồn toàn lực cho Giải Vô địch Pickleball Các nhóm tuổi trẻ Quốc gia 2025.

Được tổ chức bởi Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cùng Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Huế, giải diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 8 năm 2025, quy tụ gần 300 vận động viên nam, nữ đến từ 23 đơn vị, tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, chia theo các lứa tuổi U11, U13, U15, U17 và U19. CLB CAND Junior tham gia 20/24 hạng mục, với lực lượng gần 40 vận động viên trẻ được sàng lọc kỹ lưỡng qua các buổi tuyển quân.

Ngay trong ngày khai mạc, CLB Pickleball CAND đã mở màn thuận lợi với tấm huy chương vàng đơn nữ U19 của Sophia Phương Anh và huy chương vàng đơn nam U11 của Lê Bảo Lâm. Sang ngày thi đấu thứ hai, các tay vợt trẻ CAND bùng nổ, giành tiếp 5 huy chương vàng ở các nội dung: đôi nam U11 (Lê Bảo Lâm – Lê Bảo Nam), đôi nam U13 (Nguyễn Vũ Hải Khang – Nguyễn Công Vinh), đôi nam U15 (Trần Đức Lâm – Nguyễn Gia Hưng), đôi nữ U15 (Trần Huy Bảo Châu – Phạm Ngọc Hà Vy), và đôi nữ U13 (Nguyễn Hà My – Trần Hà My). Kết quả này đã giúp CAND nắm chắc vị trí đầu bảng.

Lê Bảo Lâm giành tổng cộng 3 huy chương vàng: Đơn nam U11, Đôi nam U11, Đôi nam nữ U11

Nguyễn Công Vinh (trái) và Nguyễn Vũ Hải Khang (phải) - HCV Đôi nam U13

Ở ngày thi đấu cuối cùng, đoàn CAND hoàn tất mục tiêu với thêm 3 huy chương vàng: đôi nam nữ U11 (Lê Bảo Lâm – Lê Khanh), đôi nam nữ U13 (Nguyễn Công Vinh – Trần Hà My) và đôi nam nữ U19 (Lê Chí Bách – Sophia Phương Anh), nâng tổng thành tích lên 10 huy chương vàng – bỏ xa các đoàn còn lại.

Sophia Phương Anh trên bục nhận giải với tấm huy chương vàng Đơn nữ U19.

Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ Quốc gia là sân chơi quan trọng, góp phần phát triển phong trào và phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho đội tuyển trẻ quốc gia. Kết quả tại Huế một lần nữa mình chứng cho tiềm năng vượt trội của thế hệ trẻ CLB Pickleball CAND, đồng thời phản ánh định hướng đúng đắn của CLB trong việc chú trọng phát triển tuyến trẻ – nền tảng bền vững và lâu dài cho sự phát triển của pickleball Việt Nam. Dù mới thành lập chưa lâu, CLB đã khẳng định vị thế đơn vị dẫn đầu về đào tạo pickleball trẻ khi liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn tại các giải đấu lớn như HCMC D-Joy Junior Pickleball Tour 2025, Giải Pickleball Thanh thiếu niên Nghệ An Open 2025 và Giải thiếu niên Châu Á mở rộng 2025.

Với sự tin tưởng và hợp tác từ Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Công ty Cổ phần New Sports hiện đảm nhiệm công tác quản lý, vận hành CLB Pickleball CAND. New Sports được biết đến là đơn vị tiên phong trong phát triển thể thao đa môn chuyên nghiệp, gắn kết cộng đồng trong nước với tiêu chuẩn quốc tế. Từ nền tảng thành công ở bóng rổ, New Sports đang áp dụng chiến lược đào tạo trẻ, tổ chức giải đấu tầm khu vực và mở rộng cơ hội cọ xát quốc tế, hướng tới đưa pickleball Việt Nam vươn lên vị thế cạnh tranh hàng đầu châu Á.