Đăng Quang Watch tạo dấu ấn với giải pickleball đẳng cấp nhất 2025 – Giải thưởng hơn 2 tỷ đồng

Thể thao đỉnh cao, phong cách thượng lưu và kết nối đẳng cấp sẽ cùng hội tụ tại ĐĂNG QUANG WATCH PICKLEBALL OPEN CUP 2025 – giải đấu do Đăng Quang Watch, thương hiệu đồng hồ chính hãng hàng đầu Việt Nam, tổ chức với tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 2 tỷ đồng.

Đăng Quang Watch – Khi thể thao song hành cùng phong cách sống doanh nhân

Trải qua hơn một thập kỷ khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường đồng hồ chính hãng, Đăng Quang Watch không ngừng đổi mới và mở rộng sứ mệnh, đưa thương hiệu vượt khỏi phạm vi bán lẻ để trở thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại, đẳng cấp.

ĐĂNG QUANG WATCH PICKLEBALL OPEN CUP 2025 là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn đó – không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là “sân chơi tinh hoa” kết nối giới doanh nhân, nghệ sĩ, KOL và vận động viên chuyên nghiệp trong tinh thần thi đấu fair-play, hiện đại và đầy cảm hứng.

Quy tụ ngôi sao – Nâng tầm giải đấu

Sự kiện năm nay chào đón sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng:

• Nghệ sĩ & người nổi tiếng: NSND Tự Long, Diễn viên Bảo Thanh, Hoa hậu Jennifer Phạm, Diễn viên Trung Ruồi… – mang đến bầu không khí sôi động và gần gũi.

NSND Tự Long

• Các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam như Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Triệu Cầu Lông, Đạt Trố – bảo chứng cho chất lượng chuyên môn đỉnh cao.

• Cộng đồng Pickleball: Hàng trăm vận động viên đến từ các CLB Pickleball toàn quốc, cùng các đội KOL, doanh nhân và người nổi tiếng.

VĐV Lý Hoàng Nam

Tổ chức chuyên nghiệp – Giải thưởng “khủng”

Giải đấu diễn ra 08h00 – 18h00, Thứ Bảy ngày 16/08/2025 tại Cụm sân Happyland, 139 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội với các nội dung:

• Đôi Open

• Đôi trình 7.6

• Đôi hỗn hợp 5.5

• Đội nữ KOL

Giải đấu năm nay sở hữu tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 2 tỷ đồng – con số chưa từng có tiền lệ trong các giải Pickleball tại Việt Nam.

• Tiền thưởng mặt: Lên tới hàng trăm triệu đồng cho từng hạng mục, khẳng định tầm vóc và sức hút của giải.

• Đồng hồ chính hãng cao cấp từ Đăng Quang Watch: Không chỉ là phần thưởng vật chất, đây còn là biểu tượng của thời gian – phong cách – đẳng cấp dành cho những nhà vô địch.

• Cúp danh giá: Thiết kế tinh xảo, mang dấu ấn riêng của Đăng Quang Watch, thể hiện niềm tự hào chiến thắng.

• Quà tặng giá trị từ các thương hiệu đồng hành, góp phần làm phong phú trải nghiệm và tôn vinh người chiến thắng.

Với cơ cấu giải thưởng lớn, phần quà sang trọng và giá trị biểu trưng sâu sắc, đây không chỉ là giải đấu, mà còn là dấu ấn vinh quang trong sự nghiệp và đam mê của mỗi vận động viên.

Sự đồng hành của những thương hiệu lớn

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều nhà tài trợ uy tín, nâng tầm quy mô và chất lượng sự kiện:

• NTT Kim cương: MICC Group

• NTT Vàng & Bạc: Kamito, Jogabola, Gapazi, Sport Base, Vietcombank, Trust Real, Scavi & Ray

Sự hiện diện của các NTT không chỉ mang đến nguồn lực mạnh mẽ, mà còn cùng chung tầm nhìn: lan tỏa tinh thần thể thao và phong cách sống khỏe – sang – hiện đại.

Một giải đấu – Nhiều tầng giá trị

Không chỉ là sân chơi thể thao, sự kiện còn thể hiện triết lý “Thể thao là phong cách sống”, nơi doanh nhân và những người yêu vận động tìm thấy sự cân bằng, tái tạo năng lượng và mở rộng kết nối. Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng với đội ngũ trọng tài, điều hành giàu kinh nghiệm, cùng sự cố vấn chuyên môn từ những nhân vật uy tín trong cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Đăng Quang Watch – Khi thời gian là phong cách sống

Việc tổ chức Pickleball Open Cup 2025 không chỉ đánh dấu bước tiến của Đăng Quang Watch trong việc xây dựng thương hiệu gắn liền với thể thao, thời trang và cộng đồng, mà còn khẳng định vị thế là biểu tượng phong cách sống sang trọng của doanh nhân Việt.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi nơi giá trị sức khỏe, phong cách và kết nối cộng đồng cùng song hành. Đây là một phần trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nhân hiện đại mà Đăng Quang Watch hướng tới.” – Đại diện thương hiệu chia sẻ.

ĐĂNG QUANG WATCH – ĐẲNG CẤP DOANH NHÂN – PHONG CÁCH THƯỢNG LƯU

Website: www.dangquangwatch.vn

Hotline: 18006005 – 098 568 1189