FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

PV

Vietnam Cup - chặng thứ 5 thuộc hệ thống giải pickleball PPA Tour Asia - sẽ khởi tranh tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 04/10. FPT Play là đơn vị đồng tổ chức và độc quyền phát sóng giải đấu này tại Việt Nam.

1000032714.jpg

PPA Tour Asia là phiên bản Châu Á của PPA Tour - sân chơi đẳng cấp và kịch tính nhất thế giới thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của bộ môn pickleball. PPA Tour Asia hiện do UPA Asia điều hành, đã khởi động từ đầu tháng 7 năm nay, trải qua 4 chặng ở cấp độ Open ở Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) và TP.HCM (Việt Nam).

Giải đầu tiên của hệ thống PPA Tour Asia ở cấp độ Cup, Vietnam Cup 2025, sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn & Làng Thể thao Tuyên Sơn (thành phố Đà Nẵng) từ ngày 30/9 đến 04/10. Giải đấu do Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC), Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF) và FPT Play phối hợp cùng UPA Asia tổ chức với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150.000 USD.

Vietnam Cup 2025 dự kiến quy tụ hơn 120 vận động viên (VĐV) chuyên và 1.000 VĐV phong trào trong và ngoài nước thi đấu các nội dung đơn (Singles) và đôi (Doubles). Ban tổ chức cho biết đến thời điểm hiện tại đã có nhiều ngôi sao lớn của làng vợt quốc tế đăng ký tham dự như “G.O.A.T.” Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian và Alix Truong…

1000032712.jpg
Ben Johns, vận động viên số 1 thế giới trong làng pickleball. (Ảnh: NVCC)

Điểm số từ các giải đấu hệ thống PPA Tour Asia 2025 sẽ được tính vào một bảng xếp hạng riêng - nơi các vận động viên cạnh tranh cho danh hiệu số 1 châu lục. Theo UPA Asia - đơn vị tổ chức giải, cấu trúc giải này mang đến cơ hội tham dự tối đa cho các vận động viên, thông qua đó khuếch trương sức ảnh hưởng của bộ môn tại các quốc gia khu vực.

Chia sẻ về giải đấu này, Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng khi mang PPA Tour Asia Cup đầu tiên đến Việt Nam. Việc thu hút những vận động viên pickleball tốt nhất thế giới đến khu vực sẽ giúp người hâm mộ có cơ hội chứng kiến các gương mặt xuất sắc nhất thi đấu trực tiếp, đồng thời góp phần phát triển nhanh chóng môn thể thao này tại châu Á.”

Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều nước tại châu Á, trong đó có Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này. Chỉ tính riêng trong năm 2024, UPA cho biết pickleball Việt Nam đã tăng trưởng hơn 152%, với hơn 16 triệu người chơi thường xuyên ra sân.

1000032713.jpg
Pickleball phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hình thành lứa vận động viên trẻ nổi bật như Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Lê Xuân Đức... (Ảnh: UPA)

Vietnam Cup 2025 cũng là giải đấu thứ 4 thuộc hệ thống PPA Tour Asia được trình chiếu độc quyền trên FPT Play. Đón đầu hiện tượng pickleball đang trở thành xu hướng toàn cầu, FPT Play một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong việc đầu tư dài hạn vào nội dung thể thao. Trước đó, đơn vị đã gây sốt làng vợt pickleball trong nước khi phát sóng các chặng Hong Kong Open (21 - 24/8), Sansan Fukuoka Open (26 - 31/8) và MB Vietnam Open (04 - 07/9) với chất lượng hình ảnh sắc nét và bình luận chuyên môn.

Khi được phát sóng rộng rãi, FPT Play kỳ vọng sự kiện này sẽ là dấu mốc quan trọng, kết nối cộng đồng chơi pickleball Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác về du lịch, thương mại, và thể thao giữa các nhãn hiệu thể thao trong nước với các đơn vị quốc tế.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 trên Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box hoặc tại website https://fptplay.vn và trên hệ thống các kênh social của FPT Play.

