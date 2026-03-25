Sẵn sàng cho Tiền Phong Marathon 2026 tại Nha Trang

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Các khâu chuẩn bị cho giải đang dần hoàn thiện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra, hướng tới một giải đấu an toàn, chuyên nghiệp và ấn tượng.

Sáng 25/3, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo rà soát công tác chuẩn bị Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Tham dự cuộc họp có nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, các nội dung chuẩn bị cho giải đấu cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Các phương án về chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, truyền thông cũng như tổ chức các hoạt động đồng hành đang được các đơn vị phối hợp thực hiện, sẵn sàng cho thời điểm diễn ra giải.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh đây là sự kiện thể thao quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh địa phương. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, không để xảy ra sai sót. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng tổ chức Lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma bảo đảm trang nghiêm, thiêng liêng, tạo dấu ấn về cảm xúc và ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, phát biểu tại cuộc họp.

Đối với đường chạy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông thoáng, không có chướng ngại vật; đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng tình nguyện viên, phương tiện hỗ trợ, bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường và hậu cần, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên thi đấu và đạt thành tích cao. Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Khánh Hòa; đồng thời tính toán, thiết kế, thi công cổng xuất phát phù hợp, bảo đảm an toàn và tính thẩm mỹ cho sự kiện. Các nhiệm vụ còn lại phải được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, góp phần tổ chức thành công giải đấu, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với vận động viên và du khách.

Theo kế hoạch, chiều 26/3, Ban tổ chức sẽ họp báo tại Khánh Hòa nhằm cung cấp thông tin chính thức về công tác chuẩn bị, nội dung và các hoạt động liên quan đến giải đấu. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa sẽ thực hiện livestream Lễ thượng cờ vào ngày 28/3 và ngày thi đấu chính thức 29/3, góp phần lan tỏa không khí sự kiện đến đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh.