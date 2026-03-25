Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai vụ chìm tàu hàng trên sông Hồng

TPO - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ chìm tàu hàng trên sông Hồng cách hiện trường khoảng 7km.

Khoảng 17h45 ngày 25/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Tường, Đội CSGT đường thủy, Công an tỉnh Phú Thọ cùng người dân đã phát hiện thi thể ông B.Đ.N. (47 tuổi) nổi giữa dòng sông, cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 7km. Ông N là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy trong vụ tàu chở hàng mang biển kiểm soát TB-1456 bị chìm trên sông Hồng, đoạn Km250–Km251, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và Hà Nội khiến 2 người mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm được nạn nhân thứ hai trong vụ lật tàu trên sông Hồng.

Ngay sau khi phát hiện, thi thể nạn nhân được bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để thực hiện các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, khoảng 8h30 ngày 23/3, lực lượng CSGT đường thủy nhận tin báo tàu chở hàng mang biển kiểm soát TB-1456 bị chìm trên sông Hồng, đoạn Km250–Km251, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và Hà Nội. Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người mất tích.

Tàu mang biển kiểm soát TB-1456 bị lật úp trên sông Hồng

Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên ngày đêm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đầu tiên là ông Đ.Đ.T. (54 tuổi) đã được tìm thấy.

Việc tìm thấy nạn nhân thứ hai sau 3 ngày nỗ lực khép lại công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện nguyên nhân vụ chìm tàu đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.