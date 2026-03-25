Tàu chở 1.500 tấn cọc bê tông bị chìm ở cảng quốc tế Long Sơn

Hoàng Phúc
TPO - Quá trình bốc dỡ hàng hóa gặp sự cố khiến tàu chở hơn 1.500 tấn cọc bê tông bị chìm ở cảng quốc tế Long Sơn (Thanh Hóa). Lực lượng biên phòng cùng ngành chức năng nhanh chóng ứng cứu, xử lý sự cố.

Ngày 25/3, thông tin từ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố chìm tàu tại cảng quốc tế Long Sơn.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn thả vật liệu thấm dầu, khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu sau vụ chìm tàu tại cảng quốc tế Long Sơn. Ảnh: Hải Chuyền.

Trưa hôm qua (24/3), tại khu vực cảng quốc tế Long Sơn xảy ra sự cố chìm tàu vận tải Ngân Khánh 268, thuộc Công ty vận tải MIT, do ông Nguyễn Văn Chung (SN 1974, quê xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng. Lúc này, trên tàu đang chở hơn 1.500 tấn cọc bê tông và 9 thuyền viên.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, do sơ suất khi vận hành cần cẩu, dây cáp bị tuột khiến cọc bê tông rơi xuống, làm thủng đáy tàu dẫn đến tàu bị chìm.

Từ tin báo, lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng cơ động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng cùng chủ tàu và các thuyền viên cũng triển khai các biện pháp ứng phó, quây phao, thả vật liệu thấm dầu, kịp thời khống chế, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

#tàu chìm #cảng Long Sơn #bê tông #cứu hộ #ô nhiễm môi trường #Thanh Hóa

