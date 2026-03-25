Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Nhóm PV
TPO - Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tôn vinh những tấm gương xuất sắc, lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam. Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong vì sự phát triển của đất nước. Buổi lễ được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý hành chính Nhà nước.

Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Một trong những điểm nhấn nổi bật là chất lượng hồ sơ năm 2025 rất tốt. Nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền phong trao biểu trưng tri ân và tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Giải thưởng.

Dự lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Dự chương trình có:

- Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

- Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Trung tướng Đặng Hồng Đức – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Thượng tướng Lê Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

- Ông Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

- Bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

- Vũ Hải Quang – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

- Ông Lê Quyền – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Về phía Trung ương Đoàn có:

- Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

- Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

- Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

- Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải thưởng.

Về phía báo Tiền Phong có:

- Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam

- Ông Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị của các cá nhân đạt Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhiều thời kỳ; các đơn vị đồng hành và đông đảo các các bạn đoàn viên, thanh niên..

Nữ ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đến dự lễ trao giải. Ảnh: Duy Phạm
Nữ ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 tại trường quay, Đài Truyền hình Việt Nam.
Những gương mặt trẻ ghi dấu ấn ở các đấu trường học thuật quốc gia và quốc tế

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những thanh niên có thành tích học tập, nghiên cứu nổi bật, tạo dấu ấn ở các đấu trường học thuật quốc gia và quốc tế.

Hành trình nhỏ đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới

Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng Phòng giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đã cùng các cộng sự nỗ lực xây dựng các nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, để tạo nên “hạ tầng số” phục vụ hoạt động của Viettel, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Đoàn đại biểu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Video: Đức Nguyễn

Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng, sáng nay 25/3, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng đã tham gia nhiều hoạt động như: Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương Tượng đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn...

Đặc biệt, dịp này, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 sẽ tham dự chương trình Thủ tướng gặp mặt 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, và 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2026 (dự kiến chiều 26/3).

9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025
Chân dung 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025﻿
10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025
Chân dung 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025﻿
#Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #phần thưởng cao quý #Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Hòa Minzy #Đức Phúc #Mùa A Thi #Phương Mỹ Chi #lan tỏa giá trị tích cực #thế hệ trẻ #Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

