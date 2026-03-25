Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý hành chính Nhà nước.



Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Một trong những điểm nhấn nổi bật là chất lượng hồ sơ năm 2025 rất tốt. Nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.