Nguyễn Đình Bắc: Từ sân bóng trường làng đến nhà vô địch Đông Nam Á

TPO - Đã có lúc tưởng chừng không thể theo đuổi sự nghiệp với bóng đá, nhưng niềm đam mê thôi thúc và ý chí mạnh mẽ đã giúp Nguyễn Đình Bắc vượt qua mọi rào cản để vươn lên, trở thành một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Năm 2025 ghi dấu ấn của Nguyễn Đình Bắc gắn liền với hành trình thành công và giàu cảm xúc bậc nhất của đội tuyển U23 quốc gia.

Nguyễn Đình Bắc trưởng thành vượt bậc trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

“Anh em từng có nhiều cuộc nói chuyện, tôi có lúc ở nhà anh Ngọc Hải và đã được anh chia sẻ nhiều kinh nghiệm ở cả đội tuyển U23 Việt Nam cũng như ĐTQG rồi ra đấu trường châu lục. Nhờ vậy tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều, cả chuyên môn và trong sinh hoạt cùng các đồng đội. Tôi cũng may mắn khi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, từ HLV đến các đồng đội”, Đình Bắc chia sẻ.

Tự tin, rắn rỏi và giàu năng lượng, đó là cảm giác đầu tiên Nguyễn Đình Bắc gây ấn tượng với người đối diện. “Bắc dám chia sẻ thẳng thắn về những ước mơ của mình, ít khi né tránh các câu hỏi khó và hiếm khi tỏ ra tự ti cho dù sinh hoạt ở bất kỳ tập thể nào”, một đồng đội của Đình Bắc ở CLB Công an Hà Nội chia sẻ.

Khát khao thể hiện bản thân có lẽ đã khiến Đình Bắc có giai đoạn bị đánh giá có “bệnh ngôi sao”. Nhưng những người thực sự hiểu anh biết rằng tiền đạo gốc Nghệ rất ham học hỏi, lắng nghe. Đình Bắc chia sẻ anh từng nhận được nhiều lời khuyên quý giá từ đàn anh đồng hương, cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải.

Sinh năm 2004 tại Hưng Nguyên (Nghệ An), Đình Bắc đến với bóng đá từ khá sớm. Ngay lúc nhỏ, cậu bé đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng. Sau giờ học, Bắc lại cùng các bạn bè chơi bóng, lúc ở sân trường, khi ở sân làng.

“Bắc mê bóng đá lắm, hết giờ học là lại ra sân chạy cùng bạn bè. Gia đình ban đầu cũng chỉ nghĩ đấy là niềm vui của trẻ con, không nghĩ Bắc lại theo bóng đá”, ông Nguyễn Đình Ấp - bố của Đình Bắc chia sẻ.

Kể lại chuyện cũ, Đình Bắc cho biết thời điểm trên anh có thể trạng nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa. Bạn bè đều cao lớn hơn, trong khi anh bị gọi là Bắc “còi”.

Cũng vì thể hình không tốt, năm 14 tuổi Đình Bắc bị loại khỏi lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Đối với những cậu bé xứ Nghệ như Đình Bắc, được tập luyện và thi đấu cho Sông Lam Nghệ An luôn là mơ ước. Đây chính là cái nôi sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, như Huy Hoàng, Văn Quyến, Công Vinh hay Quế Ngọc Hải…

“Tôi nghĩ không chỉ bóng đá, cuộc sống đôi lần phải trải qua những khó khăn nhất định. Điều quan trọng là mình có đam mê và không bỏ cuộc”, Đình Bắc chia sẻ.

Cũng chính với tinh thần trên, chia tay bóng đá một thời gian Đình Bắc đã quyết định trở lại. Lần này, Quảng Nam được cậu bé và gia đình chọn làm điểm đến. Đội chủ sân Tam Kỳ có vẻ như là môi trường phù hợp hơn với anh thời điểm bấy giờ.

Sau một thời gian, Đình Bắc bỗng “phổng” lên, lối chơi cũng trở nên nhanh gọn, kỹ thuật và giàu sức mạnh. Cũng chính những va vấp ở Quảng Nam trở thành chất xúc tác để Đình Bắc trưởng thành hơn.

Năm 2023 là mùa giải đầu tiên Đình Bắc tạo ấn tượng mạnh sau khi được đưa từ đội trẻ lên đội 1. Anh ghi 7 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo, bắt đầu được truyền thông và cả giới chuyên môn chú ý. Phong độ nổi bật trong màu áo Quảng Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn trở thành bước đệm quan trọng để Đình Bắc được vào đội tuyển U23 Việt Nam, và cuối cùng đầu quân cho CLB Công an Hà Nội.

Đây có thể xem là bước ngoặt mới với chàng trai xứ Nghệ khi anh được tập luyện và thi đấu bên cạnh những ngôi sao bậc nhất bóng đá Việt Nam. Đó là những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức…đồng thời có sự chỉ bảo của HLV tài năng như Mano Polking hay ông Kim Sang-sik ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Năm 2025 khép lại với một hành trình thành công và giàu cảm xúc bậc nhất của bóng đá Việt Nam cũng như Nguyễn Đình Bắc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã qua hết thành công này sang thành công khác, từ chức vô địch ASEAN Cup cuối năm 2024 đến tấm HCV SEA Games 33 và chốt lại bằng vị trí thứ 3 ở VCK U23 châu Á 2025. Xen kẽ đó là chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, nơi U23 Việt Nam đánh bại kình địch Indonesia ngay tại thánh địa Gelora Bung Karno.

Đấy cũng là hành trình Nguyễn Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn và ý chí, sức bền cũng như bản lĩnh. Nhiều người thậm chí ngạc nhiên khi Đình Bắc tưởng như trở thành một con người khác, chơi kỹ thuật nhưng hiệu quả, ít rườm rà và đặc biệt trở nên đồng đội hơn.

“Đình Bắc trở nên hiệu quả và hay hơn khi biết hy sinh vì đồng đội, nén được cái tôi cá nhân xuống dưới tập thể. Đó là sự trưởng thành” - Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhận xét. Ông Tú giữ vai trò Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam, đồng hành cùng đội trong cả năm 2025, xuyên qua các giải đấu giao hữu, tập huấn và thi đấu chính thức. Quá trình đó khiến ông nắm bắt và hiểu rõ từng cầu thủ.

Khi được “nắn” đúng hướng, những cầu thủ như Đình Bắc vốn sẵn phẩm chất riêng sẽ có cơ hội để bứt phá, vượt giới hạn bản thân. Đình Bắc cũng chia sẻ giữa HLV Mano Polking và ông Kim Sang-sik là hai phong cách huấn luyện khác nhau. Cả hai đều là những bậc thầy về chiến thuật, nhưng mang những sắc thái riêng.

Ở đội U23 Việt Nam, anh được bố trí đá tiền đạo, di chuyển rộng đúng với sở trường của mình. Ở Đình Bắc hội tụ một phẩm chất đặc biệt, đó là khả năng toả sáng ở những thời điểm cần thiết. Điều này thể hiện rõ nét ở giải Vô địch U23 châu Á 2025 và đặc biệt SEA Games 33.

Sau khi góp công đưa U23 Việt Nam vào chung kết, Đình Bắc cũng là người ghi bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Thái Lan đầu hiệp 2 cuộc đối đầu trên sân Rajamangala ở thời điểm U23 Việt Nam đang bị dẫn sớm 2-0 ngay từ hiệp 1.

Nó có ý nghĩa quan trọng cả về tinh thần cũng như yếu tố chiến thuật, mở toang cánh cửa để U23 Việt Nam tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục bậc nhất các kỳ SEA Games, vươn lên giành tấm HCV quý giá.

Chức vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á trở thành cảm hứng để Đình Bắc tiếp tục bùng nổ trong màu áo U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026 diễn ra không lâu sau đó tại Saudi Arabia. Danh hiệu Vua phá lưới giải đấu là sự khẳng định tài năng và sự trưởng thành của Đình Bắc, trở thành nhân tố không thể thiếu của U23 Việt Nam.

“Thi đấu cho đội tuyển Việt Nam không chỉ là ước mơ của tôi mà tất cả các cầu thủ. Ai cũng muốn trong sự nghiệp của mình được phục vụ cho ĐTQG. Cá nhân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể chơi tốt, duy trì phong độ cao. Trước mắt tôi rất muốn được đá cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup tới”, Đình Bắc nói.

Với bóng đá, thành tích là tiêu chí quyết định, nhưng cảm xúc lại là thứ không dễ tạo nên. Hành trình của U23 Việt Nam trong năm 2025 trở nên đặc biệt bởi chính nguồn cảm hứng vượt khó thầy trò HLV Kim Sang-sik đem lại, lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Nó như hành trình vượt vũ môn của cả tập thể, mà mỗi cá nhân như Đình Bắc đều trở thành một phiên bản mới hoàn thiện hơn. Đó là những cái tên như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn hay Vikto Lê, Phạm Lý Đức…

HLV Kim Sang-sik đã không giấu sự hài lòng, đồng thời cho biết sẽ có nhiều cầu thủ trẻ ở U23 Việt Nam đủ khả năng thành trụ cột ở ĐTQG sau này. Với Đình Bắc, mơ ước khoác áo đội tuyển Việt Nam luôn cháy bỏng.

Với phong độ nổi bật ở U23 Việt Nam, Đình Bắc đang rơi vào “mắt xanh” của nhiều nhà tuyển trạch. Đã có những gợi ý về việc đưa tiền đạo Công an Hà Nội ra nước ngoài thi đấu, với điểm đến là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Đình Bắc cho biết nếu có cơ hội, anh sẽ không ngại thử sức.

“Tôi đã trải qua một hành trình dài và thực sự có nhiều trải nghiệm khó quên. Đó là khi tôi vô địch cùng Công an Hà Nội, giành HCV SEA Games với các đồng đội hay chơi bóng ở VCK U23 châu Á. Trước mắt tôi muốn được cùng Công an Hà Nội vô địch V.League, vào đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 và dĩ nhiên, tôi sẽ không ngại thử sức mình nếu được ra nước ngoài chơi bóng", Đình Bắc chia sẻ.