Sắp diễn ra chuỗi hoạt động hấp dẫn của thanh niên TPHCM

TPO - Trong đêm khai mạc (20/3), Lễ hội Thanh niên mang đến chương trình nghệ thuật “Youth Concert” hấp dẫn, phục vụ nhu cầu thưởng thức của đông đảo bạn trẻ và người dân thành phố.

Thành Đoàn TPHCM tổ chức công bố thông tin về Lễ hội Thanh niên TPHCM lần thứ 6, chương trình kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026.

Lễ hội Thanh niên năm 2026 do UBND TPHCM chỉ đạo, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố phối hợp tổ chức.

Với thông điệp “Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập và phát triển”, lễ hội năm nay tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi dành cho hàng nghìn bạn trẻ thành phố cùng tham gia trải nghiệm trong 3 ngày 20, 21 và 22/3 tại Công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa).

Lễ hội khép lại với chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn vào tối 22/3.

Bên cạnh các chương trình, hoạt động chính yếu, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên năm nay, Thành Đoàn và các đơn vị trực thuộc cũng tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, lý thú như Ngày hội Sức trẻ học sinh, sinh viên thành phố, chương trình đồng diễn và ngày hội văn hóa “Tóc xanh vạt áo” cùng các không gian hoạt động về giáo dục, giao lưu quốc tế, tương tác, trải nghiệm…

Thường trực Thành Đoàn TPHCM thông tin các hoạt động tại lễ hội năm nay. Ảnh: Ngô Tùng

Bạn trẻ hòa vào không khí sôi nổi, hào hứng trong Lễ hội Thanh niên 2025. Ảnh Hồng Phong

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM thông tin, lễ hội năm nay có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của nhiều văn nghệ sĩ nổi bật trên nhiều lĩnh vực như Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Phương Thanh, Phương Mỹ Chi, ST Sơn Thạch, Ái Phương, Đông Nhi, Quốc Thiên, các KOLs. Ngoài ra còn có sự tham gia của các gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025 vừa qua.

Theo Ban tổ chức, dịp này TPHCM đón tiếp 55 đại biểu với 9 đoàn đại biểu đến từ 5 quốc gia, cùng tham gia các buổi hội đàm, các diễn đàn trong 3 ngày lễ hội.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa cho biết, Lễ hội Thanh niên là điểm nhấn trong tổng thể các hoạt động của thanh niên thành phố hướng đến chào mừng cột mốc kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng với các hoạt động trọng tâm diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng, ở các cơ sở Đoàn, các đơn vị sự nghiệp tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thực hiện các hoạt động vệ tinh hưởng ứng trong suốt 3 ngày lễ hội. Theo anh Khoa, cách thức tổ chức này phù hợp với quy mô khoảng 3,5 triệu thanh niên thành phố, đồng thời đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các hoạt động của khoảng 750.000 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên toàn địa bàn thành phố.