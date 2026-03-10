Tuổi trẻ Phú Thọ khí thế thi đua sôi nổi Tháng Thanh niên 2026

TPO - Từ lễ ra quân quy mô cấp tỉnh đến những phần việc cụ thể ở cơ sở, tuổi trẻ Phú Thọ đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong Tháng Thanh niên 2026. Những công trình thanh niên, suất học bổng, bữa cháo nghĩa tình hay hoạt động vì môi trường đã và đang góp phần thiết thực chăm lo đời sống cộng đồng.

Tỉnh Đoàn Phú Thọ trao tặng công trình thanh niên cho địa phương.

Mở đầu chuỗi hoạt động, tại Trường TH&THCS Ba Khan (xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ), Tỉnh Đoàn Phú Thọ vừa tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, phát động đợt thi đua của tuổi trẻ toàn tỉnh hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Ngay trong lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai. Tỉnh Đoàn Phú Thọ trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 bộ máy tính trị giá 80 triệu đồng hỗ trợ học sinh vùng khó.

Đồng thời, công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 50 triệu đồng cũng được khởi động. Những phần việc thiết thực này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho người dân mà còn khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.

Sau lễ ra quân, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đoàn Phường Tân Hòa và Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực số 12 trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo.

Tại phường Tân Hòa, Đoàn Phường và Hội đồng Đội phường phối hợp với Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực số 12 tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm học 2025–2026.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 15 chiếc xe đạp và 10 suất học bổng cho học sinh thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 35 triệu đồng. Cùng với đó, Đoàn Phường tổ chức các hoạt động đồng diễn, trò chơi và sinh hoạt kỹ năng, ngày hội đã tạo không khí vui tươi, khích lệ các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện.

Tinh thần sẻ chia vì cộng đồng cũng được lan tỏa thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện. Tại xã Phùng Nguyên, Đoàn Thanh niên phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 100 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Phường Phùng Nguyên và Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Trong khi đó, Đoàn Xã Dị Nậu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Tại xã Vạn Xuân, Đoàn Xã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông tổ chức chương trình “Nồi cháo tình nghĩa” dành tặng bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm. Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp chuẩn bị và trao 150 suất cháo nóng tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Những bát cháo ấm nóng không chỉ san sẻ phần nào khó khăn trong bữa ăn hằng ngày mà còn mang theo sự quan tâm, động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh.

Đoàn Xã Tam Nông tổ chức chương trình “Nồi cháo tình nghĩa” dành tặng bệnh nhân.

Đoàn Phường Phúc Yên xây dựng, trao tặng 10 cột đèn năng lượng mặt trời cùng 100 lá cờ Tổ quốc và cờ hồng kỳ cho Tổ dân phố Tân Minh, tổng trị giá 25 triệu đồng. Công trình góp phần nâng cao chất lượng chiếu sáng khu dân cư, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được triển khai tại các địa phương. Đoàn Xã Tam Nông tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh, trang bị kỹ năng an toàn khi vui chơi gần sông, suối, ao hồ. Đoàn Xã Tu Vũ ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường nông thôn và khánh thành công trình “Vườn cây thanh niên”, góp phần tạo cảnh quan xanh cho trường học.

Đoàn Phường Phúc Yên xây dựng công trình thắp sáng đường quê.

Chuỗi hoạt động sôi nổi trong những ngày đầu Tháng Thanh niên đã cho thấy sức trẻ và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Phú Thọ đối với cộng đồng. Mỗi công trình, phần việc dù lớn hay nhỏ đều mang dấu ấn của tuổi trẻ dấn thân, sáng tạo và nhiệt huyết, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.