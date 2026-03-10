Thiếu nhi lan tỏa ý nghĩa ngày bầu cử

TPO - Sáng 10/3, tại Quảng trường 30/4 (phường Bến Cát, TPHCM) diễn ra Ngày Hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” và Phát động đợt thi đua cao điểm của thiếu nhi cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và đặc biệt hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dự ngày hội của thiếu nhi cả nước có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chào mừng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết﻿ đến dự Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn".

Phát biểu tại Ngày Hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Phạm Duy Trang nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi cho học sinh ngày 17/9/1946: “Cái quý nhất của con người là sức khoẻ. Các em chịu khó tập thể dục là giữ gìn cái quý báu nhất của con người”.

Lời dạy của Bác đã trở thành động lực để các thế hệ thiếu nhi Việt Nam luôn chú trọng rèn luyện sức khoẻ, phát triển toàn diện để học tập tốt và trưởng thành. Là tổ chức được Đảng và Bác Hồ giao nhiệm vụ phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, không ngừng quan tâm, tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi tại Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn".

Hưởng ứng ngày hội hôm nay, hơn 15,9 triệu đội viên, thiếu nhi tại gần 25.000 liên đội trong cả nước đã sôi nổi thi đua làm nhiều việc tốt. Điểm cầu chính đang được diễn ra tại phường Bến Cát (TPHCM) và kết nối trực tiếp với 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố, đồng thời trực tuyến tới các liên đội trường học trên cả nước. Đây là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các em rèn luyện sức khoẻ, phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các em có cơ hội phát triển bản thân, nuôi dưỡng ước mơ và xác định trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước.

Chỉ còn ít ngày nữa, đất nước ta sẽ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - ngày hội lớn của toàn dân. Dù hôm nay các em chưa đủ tuổi để cầm trên tay lá phiếu, nhưng các em hoàn toàn có quyền tự hào khi được sống trong một đất nước dân chủ, nơi mỗi người dân đều được tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.

Các đại biểu và thiếu nhi chào cờ nghi thức Đội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang﻿ – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu tại ngày hội của thiếu nhi.

Từ những việc làm nhỏ hằng ngày như chăm ngoan, học giỏi, chấp hành tốt nội quy, yêu thương và giúp đỡ bạn bè, các em đang từng bước rèn luyện để trở thành những công dân có trách nhiệm. Các em cũng có thể lan tỏa ý nghĩa của ngày bầu cử tới ông bà, cha mẹ và người thân, góp phần xây dựng niềm tin và trách nhiệm đối với đất nước.

Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà thân yêu, là môi trường giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương phát động đợt thi đua cao điểm trong thiếu nhi cả nước từ ngày 10/3 đến ngày 19/5/2026 với chủ đề “Đội ta lớn lên cùng đất nước”. Trong thời gian này, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như sinh hoạt Đội với chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, các sân chơi sáng tạo, khoa học, ngoại ngữ; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, hành trình về nguồn và các hoạt động an sinh xã hội.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng cho các em học sinh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao học bổng cho các em học sinh.

Bước vào kỷ nguyên mới của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, các em chính là những mầm xanh của công dân số Việt Nam trong tương lai. Các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các em sẽ cùng nhau quyết tâm lập nhiều thành tích trong đợt thi đua cao điểm này bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ra sức học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động của Đội; trau dồi đạo đức, xây dựng tình bạn đẹp, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường vào năm 2045 như mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đang hướng tới.

Các em học sinh tham gia Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn".