Ngành xuất bản, Hội đồng Đội Trung ương trao tri thức đến thiếu nhi

TPO - Anh Hoàng Thái Nam - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi TƯ Đoàn nhìn nhận, sách không chỉ là tri thức mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ với các em thiếu nhi trong hành trình bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi trang sách như một hạt giống trong văn hóa đọc, khi được gieo mầm đúng lúc, đúng nơi sẽ trở thành nền tảng vững chắc để các em trưởng thành trong tương lai.

Chiều 5/3, tại Đường Sách TPHCM, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Tủ sách thiếu nhi cho Hội đồng Đội Trung ương, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của ngành xuất bản đối với thế hệ măng non của đất nước.

Đến dự buổi lễ có: Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Khu vực II; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; ông Lê Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Đường Sách TPHCM; PGS.TS Lâm Nhân – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TPHCM.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đến dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Chăm lo thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn cho biết, buổi lễ này có ý nghĩa đặc biệt khi Hội Xuất bản Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trao tặng Tủ sách thiếu nhi cho Hội đồng Đội Trung ương để tiếp tục lan tỏa đến các trường học, các cơ sở Đoàn – Đội và các điểm sinh hoạt thiếu nhi trên cả nước.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam thông tin, trong số những cuốn sách được trao tặng có nhiều tác phẩm giá trị, tiêu biểu như cuốn “Kể chuyện Điện Biên Phủ” do Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản - cuốn sách đang được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8.

Đặc biệt, với sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), chương trình cũng trao tặng 1.000 cuốn sách “Kể chuyện Điện Biên Phủ” để bổ sung vào Tủ sách thiếu nhi. Đây là một nghĩa cử rất đẹp, thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp và xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động trao tặng sách tại buổi lễ.

“Những tủ sách được trao tặng hôm nay không chỉ dành cho các trường học, mà còn hướng tới những nơi còn nhiều khó khăn, trong đó có những em nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn của gia đình. Với các em, một cuốn sách đôi khi không chỉ là bài học, mà còn là người bạn thầm lặng”, ông Tuấn chia sẻ, đồng thời hy vọng từ buổi lễ này sẽ là khởi đầu cho một hành trình lan tỏa rộng lớn hơn, để ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà xuất bản và những người yêu sách cùng chung tay xây dựng thêm nhiều tủ sách cho thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước.

Đại diện Hội đồng Đội Trung ương tiếp nhận tượng trưng tủ sách thiếu nhi từ Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị đồng hành. Dịp này, các đơn vị đã trao tặng Hội đồng Đội Trung ương khoảng 2.000 cuốn sách.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trao 1.000 bản sách "Kể chuyện Điện Biên Phủ" đến Hội đồng Đội Trung ương.

Các nhà xuất bản, đơn vị gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến với các bạn nhỏ.

Lan tỏa tri thức

Anh Hoàng Thái Nam - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn nhìn nhận, sách không chỉ là tri thức mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ với các em thiếu nhi trong hành trình bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện thói quen tự đọc, tự học. Mỗi trang sách được trao đến các em thiếu nhi như một hạt giống trong văn hóa đọc, khi được gieo mầm đúng lúc, đúng nơi sẽ trở thành niềm đam mê và khao khát, trở thành nền tảng vững chắc để các em trưởng thành trong tương lai.

Anh Nam cho hay, thời gian tới, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị đồng hành triển khai các chương trình trao tặng sách cho thiếu nhi, trong đó ưu tiên các em ở 248 xã biên giới và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu và các thầy cô phụ trách để ngoài việc tặng sách cho các em còn nhằm để tủ sách được “sống” trong nhà trường thông qua việc thường xuyên tổ chức cho các em đọc sách.

Hướng đến kỷ niệm 95 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong Tháng Thanh niên năm nay, Hội đồng Đội Trung ương cũng trao tặng trên 10 tủ sách trên địa bàn TPHCM với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Chương trình mang đến những phần quà bổ ích, thiết thực cho các em nhỏ.

Thay mặt đơn vị tiếp nhận sách, ông Nguyễn Hữu Tài - Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức gửi lời cám ơn các đơn vị đã mang đến những phần quà ý nghĩa cho đơn vị và các em thiếu nhi. “Là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi nỗ lực giúp các cháu có thể học tập tại các trường trên địa bàn, đồng thời cũng cố gắng trang bị đầy đủ các đầu sách để các cháu sau thời gian học tập được vui chơi, giải trí, tiếp cận tri thức”, ông Tài nói.