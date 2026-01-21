GS Trình Quang Phú và cuốn sách chào mừng Đại hội Đảng

TP - Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, GS.TS Trình Quang Phú vừa cho ra mắt cuốn ''Người đi muôn trùng non nước''. Đây là cuốn truyện ký về thời gian Bác Hồ trước khi ra đi tìm đường cứu nước, với hành trình từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng.

Theo tác giả, để có tư liệu cho tác phẩm, ông nhiều lần tới làng Sen quê Bác, gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu các tư liệu của thời gian cách đây hơn một thế kỷ. Nhiều khó khăn mà ông không thể hình dung như ngôn ngữ Hán Nôm hay tiếng địa phương xứ Nghệ đã bị thay đổi theo thời gian.

“Có những lúc tôi không cầm được nước mắt khi tìm được những tư liệu về những giai đoạn gian khó khăn trong cuộc đời Bác. Những ký ức do nhiều nhân chứng kể lại về giai đoạn nghèo khó của người dân làng Sen, của gia đình người thân của Bác thời kỳ đó đã giúp tôi hình dung rõ nét hơn về hoàn cảnh của Làng Sen thuở trước, qua đó tôi có được những trang viết chân thực hơn”, tác giả kể.

Thông qua cuốn sách, tác phẩm nêu bật vai trò của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, cha của Bác Hồ, người đã đóng góp rất lớn trong việc hình thành nhân cách, tư tưởng và con đường của cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Trong tác phẩm, hình ảnh cụ Nguyễn Sinh Sắc hiện lên không chỉ là một nhà nho uyên thâm, có tinh thần yêu nước mà còn là người cha luôn che chở, dẫn dắt và truyền lại tinh thần đó cho con, đặt nền tảng cho quyết định ra đi tìm đường cứu nước của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành sau này.

GS.TS Trình Quang Phú cho biết trong những tác phẩm ông viết về Bác Hồ, cuốn Người đi muôn trùng non nước là cuốn sách khiến ông trăn trở và chịu nhiều áp lực nhất. “Trong hơn 100 triệu người Việt Nam, mỗi người đều có một Bác Hồ kính yêu trong lòng mình. Vì thế viết thế nào để người đọc chấp nhận, để không áp đặt hình ảnh lãnh tụ lên tuổi thơ của Bác nhưng vẫn nêu bật được chân dung của Người, đó là điều khó nhất”, tác giả cho biết.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cho rằng đây là một cuốn sách quan trọng với nhiều tư liệu quý, có ý nghĩa trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về Bác Hồ. Người đi muôn trùng non nước không chỉ góp phần làm đầy thêm tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang đến cho bạn đọc hôm nay một bức chân dung gần gũi, nhân văn về Bác Hồ thời tuổi trẻ, để từ đó, mỗi người tự soi chiếu, học cách sống đẹp, sống có lý tưởng và trách nhiệm với đất nước. Cuốn sách sẽ tiếp thêm cảm hứng cho đội ngũ văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, văn học… và góp phần “truyền lửa” sáng tạo, làm giàu thêm những trang viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tiếp nối tinh thần sáng tác của nhiều thế hệ nhà văn.